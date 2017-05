De roze trui heeft totale controle

Slechts twee meter zit er tussen de fiets van Tom Dumoulin en Nairo Quintana, naast de finishlijn in zonnig Ortisei, maar ze kijken elkaar geen moment aan. Op een rollerbank rijden ze het melkzuur uit de benen in een afgeschermd gedeelte. Quintana puffend van vermoeidheid, Dumoulins gezicht staat op onweer, terwijl zijn benen als zuigerstangen op en neer pompen. De leider van de Giro is boos. Op de Colombiaan, en ook op Vincenzo Nibali. Zij weigerden in de slotfase van de achttiende etappe samen met hem een weggereden groep met gevaarlijke podiumkandidaten terug te pakken. De roze trui mocht het vuile werk opknappen, en dat is nieuw voor hem. Dumoulin kan er niet bij. Hevig gebarend en hoofdschuddend reed hij door de straten van Ortisei naar de finish.

Arrogant gedrag, vond Nibali, die aanschoof bij televisiezender RAI, terwijl Dumoulin een bak pasta naar binnen werkte. „Dumoulin praat te veel. Hij moet met zijn voeten op de grond blijven staan.”

Met nog twee bergetappes en een tijdrit op het circuit van Monza te gaan, loopt de spanning steeds verder op. De top-5 in het klassement staat na alweer een Koninginnerit donderdag binnen twee minuten. Thibaut Pinot, Illnur Zakarin en Domenico Pozzovivo kwamen door het gepoker van de drie kemphanen een stuk dichterbij. Niemand neemt in deze fase van de strijd genoegen met een troostprijs, en dat leverde donderdag een schitterende koers op. Dumoulin lag hevig onder vuur, maar domineerde, altijd en overal. Op vijf monsterlijke beklimmingen was hij iedereen te slim af.

Passo Pordoi, eerste categorie

Dumoulin verwachtte actie vanaf het vertrek. Een groep renners ontsnapt, en daarachter gaat het hard: alleen Laurens ten Dam kan namens Team Sunweb in de buurt van zijn kopman blijven. De tactiek van Quintana en zijn mannen blijkt te werken: Dumoulin raakt razendsnel geïsoleerd, terwijl de Colombiaan zelf twee renners in de kopgroep heeft zitten die zich, wanneer nodig, kunnen laten terugzakken om hem bij te staan. Quintana in een zetel, zo lijkt het. Maar in de afdaling van de Passo Pordoi kunnen twee Sunweb-mannen zich weer bij de roze trui voegen. Niks aan de hand.

Passo Valporola, tweede categorie

Zodra de weg in Cernadoi weer enigszins oploopt, exact eenzelfde scenario. Als Quintana zijn mannen aan kop tekeer laat gaan, waaien de zwakkere renners er achterin één voor één af. Namens Sunweb kan opnieuw alleen Ten Dam volgen. Noem het isolatie, maar Dumoulin raakt niet in paniek. Hij kiest een rug om achter te schuilen, op weg naar de derde klim van de dag.

Passo Gardena, tweede categorie

Op de flanken van de Passo Gardena moet Ten Dam toch ook het hoofd buigen. Vanaf nu is Dumoulin op zichzelf aangewezen. Vooraan trekt Movistar-renner Gorka Izagirre hard door. Dumoulin volgt, met Quintana in zijn wiel. De groep dunt uit tot twintig renners. Bauke Mollema en Steven Kruijswijk kunnen ook mee, maar Luxemburger Bob Jungels moet in deze loodzware derde week lossen. Dumoulin oogt gefocust, zijn mond staat een klein beetje open maar verder lijkt deze klim hem geen moeite te kosten. Hij zit doodstil op zijn fiets. Wát een verschil met Mollema, die zich hortend en stotend een weg omhoog vecht.

Het is verschrikkelijk wat Movistar doet: even laat Izagirre zich terugzakken, en kan de groep weer wat op adem komen, maar een volgend moment zet hij zich weer aan kop. Met die tempowisselingen probeert Movistar Dumoulin kapot te maken. Ook Bahrain-Merida meldt zich vooraan. Maar Dumoulin in deze topvorm geeft geen krimp.

Een aanval vol vergif dan, op 53,5 kilometer van de finish. Het is Quintana zelf, vanuit het wiel van Dumoulin. Hij slaat direct een serieus gat, maar Dumoulin blijft rustig in het zadel zitten, ook als hij ziet dat Quintana vanuit de kopgroep hulp heeft gekregen van teammaat Andrey Amador.

Nog een aanval op de roze trui, dit keer van Nibali, die onderweg naar de top zelfs hulp krijgt van een oud-ploeggenoot van Astana, Dario Cataldo. Met z’n allen tegen Tom, maar de man zelf blijft ijskoud. Hij rijdt in zijn eigen tempo omhoog, wars van alle gekkigheid van zijn belagers. Vlak voor de top van de Passo Gardena een krachtsexplosie: binnen twee minuten rijdt hij het ontstane gat dicht. Eigenhandig neutraliseert Dumoulin alle gevaar. Op internet valt weer eens de naam van grootheid Miguel Indurain, die soortgelijke kunsten vertoonde. Zelf wil Dumoulin daar niets van weten.

In de afdaling even op adem komen is er niet bij. De renners gaan vol gas naar beneden. Er ontstaat een groepje met Adam Yates, Quintana en Ruben Plaza. Overal wordt geprobeerd Dumoulin een poets te bakken. Maar niets heeft kans van slagen.

Passo di Pinei, derde categorie

Dumoulin kiest onderweg naar tussendoortje Passo di Pinei gefocust het wiel van Nibali. Weer zetten twee Movistar-renners zich op kop, om krankjorum van te worden. Zal de sterkste renner in koers een zorg zijn. Moet het alleen? Dan doet hij het alleen.

Pontives, eerste categorie

Als iemand het roze van Dumoulin wil afpakken, dan moet het gebeuren op de beklimming van de Pontives. Amador en Winner Anacona voeren de groep favorieten aan, Movistar-volk, natuurlijk. Met nog zeven kilometer overlegt Quintana opzichtig met zijn ploegleiding. Amper vijfhonderd meter later demarreert hij voor de tweede keer. Dumoulin reageert niet. Hij voelt dat Quintana hem vandaag geen pijn kan doen. Als Nibali aanzet, reageert de roze trui wel, maar die aanval valt stil. Dumoulin gaat zelf even op de pedalen staan, om na een paar omwentelingen weer uit te sturen. Speldenprikjes van een alleenheerser. „Ik voelde dat ze moe werden, en toen wilde ik ze even testen. Maar ze waren niet moe genoeg om tijd te pakken”, zei hij later vol zelfvertrouwen. „De roze trui heeft totale controle”, roept de commentator van de RAI. Daar is geen woord aan gelogen.