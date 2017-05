De rijkdom van de Amsterdamse School

Walter Herfst fotografeerde de afgelopen jaren talloze gebouwen, publieke ruimten en interieurs uit de tijd van de Amsterdamse School (1910-1930). In het nieuwe fotoboek 'The Amsterdam School', een uitgave van Architectura & Natura, zijn deze foto's verzameld. In combinatie met de grafische illustraties van Ricky Rijkenberg, laten ze de rijkdom zien van deze bijzondere architectuurperiode.