Amerikaans oorlogsschip vaart langs omstreden Chinees rif

Een Amerikaans marineschip heeft woensdag vlak langs de Spratly-eilanden gevaren in de Zuid-Chinese zee, dat meldt CNN. In deze eilandengroep, die door meerdere landen wordt geclaimd, heeft China kunstmatige eilanden gecreeërd die vol staan met militaire radarsystemen. Het is voor eerst onder regering-Trump dat de Amerikanen zich in dit gebied begeven.

Het schip USS Dewey passeerde op ongeveer 20 kilometer (12 mijl) de Mischief Reef, zo laat een Amerikaanse overheidsfunctionaris weten. Twee maanden geleden werd onthuld dat China op dit rif een compleet defensiesysteem heeft geïnstalleerd. Onder meer de Filipijnen maken aanspraken op onbewoonde eilanden in de Zuid-Chinese zee.

