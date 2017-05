Achtste arrestatie Manchester, vrouw weer vrij

De politie in Manchester heeft een zevende en een achtste persoon opgepakt in verband met de aanslag in Manchester op maandag. Een vrouw die was opgepakt is juist weer vrijgelaten. Zij is geen verdachte, meldt de politie van Manchester.

Een van de arrestaties was in Nuneaton, dat zo’n 160 kilometer van Manchester ligt. De overige arrestaties waren wel in de buurt van Manchester.

Onder de eerder gearresteerden is onder meer de oudere broer van aanslagpleger Salman Abedi. In Libië zijn de vader en een jongere broer van Abedi door milities vastgezet. Het vermoeden bestaat dat Abedi niet alleen handelde. Politiechef Ian Hopkins van Manchester zegt daarover tegen de BBC:

“Ik denk dat het duidelijk is dat we een netwerk onderzoeken.”

Het onderzoek naar de aanslag, waarbij 22 mensen om het leven kwamen en 64 gewond raakten, gaat in volle vaart verder. In de nacht van woensdag op donderdag liet de politie een mogelijk explosief gecontroleerd ontploffen in de buurt Moss Side. Bij station Piccadilly in Manchester werd een flatgebouw doorzocht en een gecontroleerde explosie uitgevoerd. De metro werd korte tijd stilgezet.