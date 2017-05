Zonnebrandcrèmes bieden onvoldoende bescherming

Enkele zonnebrandcrèmes die in Nederlandse winkels worden verkocht, bieden veel minder bescherming tegen kankerverwekkende UVB-straling dan ze beloven. Dat blijkt woensdag uit een test van de Consumentenbond. Het gaat om de crèmes van de merken Clinique, Clarins en Europrofit, het huismerk van Kruidvat.

De Consumentenbond testte in totaal vijftien zonnebrandmiddelen - alleen melk, geen sprays - met beschermingsfactor 30. Er werd getest op de beschermingsfactor, het gebruiksgemak en de informatie op de verpakking. Opvallend is dat “vrijwel alle goedkopere middelen” het in de test beter doen dan de duurste. Ook plaatst de Consumentenbond vraagtekens bij de tekst op veel verpakkingen van zonnebrandmiddelen:

“Op veel zonnebrandmiddelen staat een claim, maar voor veel van deze claims zijn er geen regels voor wanneer die op een product mogen staan. Veelvoorkomend is de claim ‘dermatologisch getest’, maar die zegt niets. Hypoallergeen heeft ook geen wettelijke definitie.”

Uit de test blijkt dat de drie crèmes veel minder bescherming bieden dan de verpakking vermeldt. De bond raadt het gebruik van Clinique en Europrofit af. Op de verpakking van Clinique staat dat het middel beschermingsfactor 30 bevat, terwijl het in werkelijkheid gaat om factor 10. Op de verpakking van Europrofit zou eigenlijk een beschermingsfactor 20 moeten staan. Het gebruik van het middel Clarins wordt door de Consumentenbond weliswaar niet afgeraden, maar ook dit middel beschermt onvoldoende tegen de schadelijke straling van de zon.

Garnier, Hema, La Roche-Posay

Opvallend genoeg beschermen enkele zonnebrandmiddelen ook beter dan op de verpakking wordt vermeld. Uit de test blijkt dat de lotions van Garnier, Hema en La Roche-Posay een beschermingsfactor 50 bevatten, terwijl er factor 30 op de verpakking staat. De nieuwe zonnemelk Ambre Solair van Garnier, met karitéboter, kwam het beste uit de test.

De test werd uitgevoerd op testpersonen met verschillende huidtypen. Een steeds gelijke hoeveelheid zonnebrand werd op een oppervlak van gelijke grootte op de huid aangebracht. Vervolgens werd gemeten hoelang het duurt voordat de huid rood wordt door straling. Er werden zestien metingen gedaan per product.

Toezichthouder: verantwoordelijkheid ligt bij bedrijven

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die erop toeziet dat producten veilig zijn voor consumenten, laat in een reactie weten dat het in eerste instantie de verantwoordelijkheid is van de bedrijven om actie te ondernemen: