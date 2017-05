Zoenende moslima’s hangen door heel Rotterdam

Voor iedereen die een tikje preuts is aangelegd, is het even schrikken. Vanaf vandaag hangen door heel Rotterdam grote posters met zoenende stelletjes. Het is geen reclame voor een parfum of een aankondiging van een nieuwe romantische film. Het is een boodschap van gemeente Rotterdam.

In Nederland is iedereen is vrij om zijn partner te kiezen, is die boodschap. „Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet”, zegt integratiewethouder Ronald Schneider van Leefbaar Rotterdam die vanochtend vroeg de eerste posters zelf opplakte naast het Centraal Station. De posters zullen twee weken lang op vijftig plekken in de stad hangen.

Op de posters zien we een moslima zoenen met een jongen met een keppeltje, met op de achtergrond de Erasmusbrug. Op een andere poster kust een moslima met een witte jongen. Op nog weer een andere kust een meisje in een takshita (Marokkaanse jurk) een wit meisje.

Is die oproep anno 2017 nog nodig? Schneider denkt van wel. Hij vreest vooral dat vrouwen met een islamitische achtergrond, of uit vluchtelingengroepen, door „familie, vader of broers” zullen worden tegengehouden als ze een relatie willen beginnen met bijvoorbeeld een vrouw. „Wij vinden dat doodnormaal, maar dat geldt lang niet voor iedereen.” Hij hoopt dat vrouwen en mannen die weerstand krijgen wegens hun partnerkeuze, steun zullen ondervinden van de campagne.

Dat een of twee generaties geleden ook veel witte Nederlanders niet vrij waren in hun partnerkeuze maakt de campagne juist extra noodzakelijk, vindt Schneider. „De vrijheid die we nu hebben, moeten we beschermen.” Dat er mensen zijn die de campagne mogelijk afstotend vinden, neemt hij op de koop toe. „Het is inderdaad prikkelend.”

‘Campagne van een etnocentrische witte wethouder’

Nourdin el Ouali, voorman van de Rotterdamse partij NIDA, moet lachen om de campagne. „Een Leefbaar-wethouder die campagne voert vóór diversiteit. Geloof je het zelf? Was het maar waar.” NIDA is vóór campagnes voor diversiteit, zegt hij, „maar dit is een campagne van een etnocentrische witte wethouder. Deze campagne straalt ‘onze cultuur is de beste cultuur’ uit. Deze campagne is daarmee gericht aan Rotterdammers van niet-Nederlandse afkomst.”

Of iedereen in Nederland zo vrij is in zijn partnerkeuze als Schneider beweert, betwijfelt El Ouali. „Ik ken wel ouders die op Leefbaar stemmen en bij wie het huis te klein was toen de dochter thuiskwam met een jongen van Marokkaanse afkomst. Laat Schneider vooral ook in eigen huis preken. De campagne draagt niet bij aan gelijkwaardigheid en diversiteit, maar aan etnocentrisme, negatieve stigma’s en stereotypering.”

Schneider hoopt dat de posters zullen leiden tot discussie. „Binnen gezinnen, binnen organisaties.” De gemeente zal in elk geval over een enkele weken een stadsdebat organiseren over het onderwerp. Vrouwen die huwelijksdwang ervaren kunnen worden doorverwezen naar hulporganisaties.