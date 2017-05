Vijf doden bij dubbele aanslag in Jakarta

Bij twee explosies bij een busstation in Oost-Jakarta zijn drie politieagenten en de twee vermoedelijke daders omgekomen. Nog eens vijf agenten raakten gewond, evenals vijf burgers. Dat meldde Setyo Wasisto, de hoofd-woordvoerder van de politie vannacht. De bommen ontploften rond negen uur ’s avonds kort na elkaar op een plek waar een optocht in het kader van de naderende Ramadan voorbij zou komen. Wie de daders zijn, is nog niet bekend. De aanslag is nog niet opgeëist.

Jakarta werd in januari vorig jaar eerder opgeschrikt door een aanslag. Bij een reeks explosies en een schietpartij bij een Starbucks in het centrum van de stad werden toen zeven mensen gedood, waaronder de vijf daders. De aanslag werd later door IS opgeëist; de eerste in deze regio.

Het hoofd van de politie Tito Karnavian sprak in december nog zijn zorgen uit over een groeide terreurdreiging in Indonesië door de invloed van IS. Het aantal vermoedelijke terroristen dat door de politie werd opgepakt, verdubbelde vorig jaar van 82 in 2015 naar 170 in 2016. Volgens Karnavian komt die stijging door een groeiende druk op IS in het Midden-Oosten. De terreurorganisatie zou splintercellen in onder meer Zuidoost-Azië aanmoedigen lokaal aanslagen uit te voeren.

Zo kwamen er de afgelopen maanden kwamen regelmatig berichten voorbij van verijdelde aanslagen door de antiterreureenheid van de politie. Politiebureaus en agenten zouden daarbij een voornaam doelwit zijn. Indonesië zit ook in zijn maag met de nog honderden Syriëgangers die mogelijk nog terug keren. Volgens de laatste cijfers vechten momenteel minstens 600 Indonesiërs aan de zijde van IS in Syrië. Deskundigen waarschuwen al langer dat de deradicaliseringsprogramma’s van het Nationale Anti-terreuragentschap BNPT onvoldoende toereikend zijn.

Net als de aanslag in januari vorig jaar bleef het aantal doden en de schade dit keer beperkt. Het kenmerkt het amateurisme en gebrek aan middelen van deze nieuwe lichting aan Indonesische terroristen. Begin deze eeuw kwamen honderden mensen om bij aanslagen door Jemaah Islamiyah, onder meer in Bali. De terreurorganisatie viel de laatste jaren uiteen nadat alle kopstukken waren opgepakt of gedood.