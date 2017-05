Verdachten Posbankmoord voor de rechter

Waarom moest Alex dood? Wie heeft hem vermoord? Die vragen hebben de nabestaanden van Alex Wiegmink uit het Achterhoekse Drempt jarenlang beziggehouden.

Wiegmink (44 jaar) ging 20 januari 2003 na zijn werk - hij was huisschilder - hardlopen in het natuurgebied de Posbank bij Rheden. Zijn verkoolde lichaam werd die avond gevonden in zijn uitgebrande Opel Omega in de bossen bij het Brabantse Erp, tachtig kilometer verderop. Leidde hij een dubbelleven? Werd hij afgeperst? Of was hij op de verkeerde moment op de verkeerde plek? Wat er was gebeurd, bleef al die tijd een mysterie. Totdat, dankzij de inzet van een coldcaseteam en met hulp van misdaadjournalist Peter R. de Vries, in november twee verdachten konden worden aangehouden.

Rechtszitting woensdag

Deze woensdag staan de twee Brabanders terecht voor de moord op Wiegmink. Het gaat om de 44-jarige Souris R. uit Veghel en de 56-jarige Frank S. uit Boekel. Wiegmink zou de mannen op het parkeerterrein hebben getroffen toen hij terugkwam van een rondje hardlopen. Ze zouden zijn auto hebben willen stelen. Daarop is hij doodgeschoten.

Verdachte S. stapte 2 november zelf het politiebureau in Uden binnen, daags nadat Opsporing Verzocht opnieuw aandacht had besteed aan de dood van Wiegmink, vader van drie zonen. S. wilde schoon schip maken, voor de nabestaanden en zichzelf, zei zijn advocaat Annet Laeyendecker in december in De Gelderlander. S. kon niet meer leven met het schuldgevoel. De overbuurman die S. naar het politiebureau reed, zei in het Brabants Dagblad dat zijn buurman al langer met zijn geweten worstelde. “De uitzending van Opsporing Verzocht was de druppel.”

De bivakmuts die de politie destijds aantrof bij de uitgebrande auto in Erp bleek een DNA-spoor te bevatten van R.. Dat spoor is dankzij verbeterde forensische technieken gevonden.

Vlak na de arrestatie van de mannen meldde de politie dat Wiegmink “op het verkeerde moment op de verkeerde plek was. Wiegmink treft geen enkele blaam. Hij was een willekeurige passant.” De nabestaanden claimen 478.000 euro schadevergoeding, meldt De Gelderlander.

Annette Toonen is woensdag namens NRC aanwezig bij de rechtszitting, die om 09.00 uur begint:

