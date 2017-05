Test jezelf: hoe zou jij het doen op het Groot Dictee?

2016: het laatste Dictee

De schrijver van het allerlaatste dictee, A.F.Th. van der Heijden, blijkt een vooruitziende blik te hebben. In zijn tekst voorspelde hij al dat de spellingswedstrijd wel aan een upgrade toe was.

De juiste spelling: Mijn gastheren zullen hierna wel een Groot Dictee in tot lingua franca geüpgraded steenkolenengels bestellen, riskerend dat tegenstanders van fossiele brandstoffen voor de Eerste Kamer komen demonstreren ten faveure van windturbines en fotovoltaïsche cellen. Lees ook: Kladderadatsch van laborieus Groot Dictee surpreneert Philip Freriks

2013: wat voor paard?

In deze beruchte tekst uit 2013, geschreven door Kees van Kooten, zitten een aantal taalfouten. Als extra opdracht moesten de deelnemers aan het dictee die fouten onderstrepen. Maar de tekst is natuurlijk vooral berucht door de specifieke paardensoort die aan het werk wordt gezet.

De juiste spelling: Het is niet zozeer een fetisj voor spelling als wel het tot in de finesses breidelen van grammaticale valstrikken dat ons steeds overnieuw beschermt tegen een Babels imbroglio; mits dit verifiërende przewalskipaardenmiddel de enige wapening tegen nepmailtjes concretiseert.

1996: goed ziek van de vlieg

In het dictee van 1996, geschreven door Han van Gessel, was het de naam van een ziekmakende tropische vlieg die voor problemen zorgde. Daarnaast vormde het verschil tussen ij en ei een struikelblok in deze zomerse tekst.

De juiste spelling: Nochtans stellen veel luieriken zich halsstarrig teweer tegen exotische uitstapjes met alle risico’s van dien; zij zijn volmaakt gelukkig wanneer zij zich bij een temperatuur van zo’n dertig graden Celsius kunnen neervlijen op een zonovergoten strand, ver weg van de gevaren van de tseetseevlieg.

2015: van België naar Nederland

De tekst van het Groot Dictee werd in 2015 geschreven door de Belgische schrijfster Lieve Joris, die de cultuurshock beschrijft van een Vlaamse die in Nederland gaat wonen. Dat gaat uiteraard gepaard met een gezonde dosis vlaamsismen.

Beluister de dicteetekst: