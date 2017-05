Taiwan opent weg naar homohuwelijk

Het constitutionele hof van Taiwan heeft zich uitgesproken vóór een wet waarmee mensen van hetzelfde geslacht in het huwelijk kunnen treden. De huidige wet die dat verbiedt is volgens het hof in strijd met de eigen grondwet.

Een overzicht van landen waar homohuwelijken en geregistreerde partnerschappen op nationaal niveau bij wet zijn geregeld.



Het hof geeft de Taiwanese regering twee jaar om de huidige wetgeving ofwel na te leven, ofwel aan te passen. Verwacht wordt dat de Taiwanese regering het huwelijk tussen homo’s en lesbiennes inderdaad zal gaan toestaan. Zowel de regerende partijen als de oppositiepartijen zijn voorstander. Als Taiwan het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht inderdaad toestaat, zal het het eerste land in Azië zijn dat daartoe de mogelijkheid opent.