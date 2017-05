Pasjessysteem voor Haagse zwembaden na overlast

Den Haag gaat een pasjessysteem invoeren in alle gemeentelijke zwembaden. Wie zich misdraagt krijgt een zwemverbod bij alle baden, variërend van een week tot maximaal vijf jaar. Aanleiding zijn de problemen in zwembad het Zuiderpark waar jongeren bezoekers en personeel bedreigen. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA,

Wijkaanpak en Sport) komt hiermee tegemoet aan wensen vanuit de Haagse gemeenteraad.

Jonge vrouwen zouden er “wekelijks” worden aangerand; het personeel wordt “met stenen bekogeld”. Per maand wordt er “tot duizenden euro’s” aan materiaal gesloopt en bezoekers die er wat van zeggen worden “zwaar fysiek mishandeld”.

Oorlogsgebied

De problemen in het Zuiderparkbad werden anoniem aangekaart door een groep (ex-)medewerkers van het zwembad. Volgens de afzenders is de situatie in het zwembad onhoudbaar: groepen jongens, vooral van Turkse of Marokkaanse afkomst, zouden zorgen voor grote problemen. De anonieme medewerkers wanen zich in “oorlogsgebied”.

Volgens Baldewsingh is “de dagelijkse werkelijkheid genuanceerder” dan de briefschrijvers stellen.

“Hiermee wil ik niet zeggen dat er niets aan de hand is. De samenleving verandert en verhardt, en dat zien we weerspiegeld in zwembad Zuiderpark.”

Wethouder Baldewsingh schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat in de periode januari 2015 tot en met april dit jaar 48 incidenten in het Zuiderparkbad bij de politie zijn geregistreerd. Het gaat onder meer om tien aanrandingen of andere zedendelicten, zeven keer ging het om overlastgevende jongeren, vijf keer om een ruzie tussen jongeren en er zijn elf diefstallen bij de politie bekend.

Met een mes gezwaaid

Ook heeft een jongen met een mes gezwaaid en is een meisje door een badmeester geslagen. Deze incidenten hebben geleid tot drie bekeuringen, twee keer een dagvaarding en tien zwemverboden. In 27 gevallen was er geen vervolging mogelijk. Tot nu toe moest de politie dit jaar acht keer ingrijpen bij het zwembad. In 2016 was dit 21 keer en een jaar daarvoor waren er negentien incidenten.

Sinds de meldingen is de toegangscontrole in het zwembad verscherpt, zo is onder meer extra beveiliging ingezet. Ook zijn meer camera’s opgehangen. Ook moeten mensen een ID-bewijs laten zien als ze het zwembad bezoeken. Volgens de wethouder hebben deze maatregelen al effect. “Het is rustiger geworden”, schrijft hij. Zo werd er een zerotolerancebeleid ingevoerd en zijn sindsdien 23 badgasten weggestuurd. Zes hebben een zwembadverbod gekregen.

Het pasjessysteem moet er voor zorgen dat de identiteit van bezoekers “te allen tijde” bekend is. Wanneer dit systeem wordt ingevoerd is nog niet duidelijk.

Tourniquets

Baldewsingh wil ook dat er nog dit jaar tourniquets worden geplaatst in de zes gemeentelijke baden, zegt hij tegenover het AD:

“Kijk, als je dit voor één zwembad invoert heeft het geen nut. Dan dolen de jongeren door de stad. Daarom doen we dit in alle zes de gemeentebaden. Als je ergens een verbod hebt, kom je er nergens meer in.”

Maar de kosten en impact hiervan zijn omvangrijk, schrijft de wethouder in de brief. Voor de zomer heeft hij hier meer duidelijkheid over. Het Haagse pasjessysteem kost naar verwachting zeker tonnen.