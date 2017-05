Ov-smartphone kan aanmeldingen niet aan

De introductie van mobiel inchecken in het openbaar vervoer verloopt moeizaam. De belangstelling voor in- en uitchecken met smartphone in plaats van ov-chipkaart is veel groter dan verwacht, waardoor het systeem vastloopt. Daarnaast klagen reizigers over de gebruiksonvriendelijkheid van het mobiele betalen. Het systeem vereist installatie van drie verschillende apps. Veel telefoons voldoen niet aan voorwaarden.

Van de 344 recensies die op woensdagmiddag geplaatst zijn bij de app OVCM van Translink Customer Care in appwinkel Google Play, waren er 244 met de laagste score: 1 ster. Slechts 45 recensies kregen de hoogste score, vijf sterren. Slechts een enkele gebruiker is toegekomen aan daadwerkelijk gebruik van de app. Bijna alle klachten gaan over problemen tijdens het installeren, met eindeloze wachttijden en foutmeldingen.

De initiatiefnemers zijn overvallen door de grote belangstelling, erkent Nicky Jansen, woordvoerder van OV-chip mobiel.

„Sinds maandag hebben al duizenden mensen zich aangemeld. Zo’n enorme aanloop hadden we niet voorzien. De capaciteit van het computersysteem is al flink verhoogd en we werken hard aan verdere verbetering. Het is fantastisch dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn en het is supervervelend dat ze zo lang moeten wachten.”

Problemen met aanmelden

Sinds maandag kunnen reizigers zich aanmelden voor OV-chip mobiel, een initiatief van alle ov-bedrijven, Vodafone, KPN en Translink, het bedrijf achter de ov-chipkaart. Zij kondigen het aan als „de nieuwe manier van reizen met het openbaar vervoer”. OV-chip mobiel is alleen beschikbaar voor reizigers met een Android-telefoon (Apple houdt de NFC-technologie voor iPhones voor zichzelf) en een abonnement bij Vodafone, KPN, Telfort, Simyo of Yes Telecom. Ze moeten reizen met vol tarief en hun saldo automatisch laten opladen.

Bij de daadwerkelijke aanmelding blijken nog meer beperkingen van kracht. De veiligheid van de telefoon wordt tijdens de aanmeldprocedure getest, pas aan het einde is duidelijk of de telefoon aan de vereisten voldoet. Gebruikers moeten beschikken over een NFC-simkaart en een telefoon die NFC ondersteunt. Oudere telefoons (ouder dan drie jaar) hebben geen NFC-simkaart. Op verzoek wordt deze toegestuurd door de telefoonprovider. Dankzij de NFC-chip in de smartphone kan informatie worden uitgewisseld met de toegangspoortjes op het station.

Aanmelden gecompliceerd

De aanmeldprocedure is gecompliceerd. Gebruikers moeten via de website van OV-chip mobiel achtereenvolgens drie apps downloaden: een wallet (virtuele portemonnee), een NFC-manager en de OVCM-app. Tussen de tweede en derde app moet een kaart worden toegevoegd, een machtiging worden verleend voor automatisch opladen en 0,01 cent worden overgemaakt als betalingscheck. Veel installatiefouten doen zich pas voor in de slotfase, als OV-chip mobiel wordt geladen op de simkaart.

Jansen: „Het duurt inderdaad even, dat komt door de grote aanloop. Toen het maandagochtend in het nieuws kwam, gingen veel mensen de app meteen downloaden. Het was niet duidelijk genoeg dat dat via de website moet.” Is het systeem te vroeg gelanceerd? Jansen:

„Dit is learning by doing. We hebben niet gepretendeerd dat deze unieke, nieuwe techniek vanaf het eerste moment helemaal perfect zou gaan. Daarom is het nu nog gratis. Als alles goed loopt vragen we een klein bedrag voor de service.”

Jansen adviseert gebruikers die vastlopen in de aanmeldprocedure – en de betalingscheck zijn gepasseerd – om de procedure af te breken en de klantenservice (0900-0981) te bellen. Wie dat advies volgt ontmoet veel begrip – „Ik leef met u mee” – en het verzoek om het eigen simkaartnummer te achterhalen. Wie dat niet weet moet daar een app voor downloaden of zijn telefoonprovider bellen. Kortom: het ziet ernaar uit dat de ov-chipkaart nog wel even blijft bestaan.