Opnieuw flink meer vergunningen voor nieuwbouw

Het aantal verleende vergunningen voor nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van dit jaar flink gestegen. In totaal gaven gemeenten 15.751 vergunningen uit, 43 procent meer dan in dezelfde periode van 2016. Dat blijkt uit cijfers die het CBS woensdag heeft gepubliceerd.

Het is het tweede kwartaal op rij dat het aantal nieuwbouwvergunningen zo sterk toenam. Ook in de laatste drie maanden gingen 43 procent meer vergunningen de deur uit dan een jaar eerder. Toen lag het totaal aantal vergunningen zelfs iets hoger: 16.085. In het derde kwartaal van 2016 was de stijging met 27 procent iets minder sterk.

De opleving in het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen volgt op een dip die van halverwege 2015 tot medio 2016 duurde. Toen was er ieder kwartaal sprake van een daling, tot wel 40 procent. Vlak daarvoor, in de eerste drie maanden van 2015, bereikt het aantal verleende vergunningen een piek van ruim 18.000.

Omzet bouwsector stijgt

De bouwsector als geheel kende een behoorlijk sterk eerste kwartaal. De omzet nam ten opzichte van 2016 toe met 5,5 procent. Die stijging is iets lager dan de twee kwartalen ervoor, toen de omzet nog met minstens 8 procent omhoog ging.

Vooral de grond-, water- en wegenbouw presteerden begin 2017 goed. In die sectoren steeg de omzet met 4,1 procent, nadat die de drie kwartalen daarvoor steevast was gedaald. De hoogste omzetstijging liet de sector voor de bouw van woningen en bedrijfsgebouwen zien. Daar kwam 9,5 procent meer geld binnen dan een jaar eerder. Dat was nog altijd lager dan in de laatste zes maanden van 2016. Toen steeg de omzet met meer dan 12 procent.