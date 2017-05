Nieuwe verkiezingen Venezuela, onvrede blijft

Inwoners van Venezuela mogen in december alsnog stemmen tijdens regionale verkiezingen, zo maakte de kiesraad van het land dinsdag bekend. Die verkiezingen, waarbij gouverneurs voor 23 staten worden gekozen, stonden aanvankelijk al gepland voor 2016, maar werden door de regering meermaals uitgesteld. Onvrede daarover, in combinatie met protest tegen het autoritaire regime van president Nicolás Maduro en de economische malaise, leidde de afgelopen maanden tot grootschalige protesten. Bij het gewelddadig neerslaan van de demonstraties kwamen al tientallen mensen om het leven.

Hoewel nu een datum voor de verkiezingen is geprikt, is het maar zeer de vraag of dit de onvrede van de Venezolanen zal wegnemen. Voorafgaand aan de regionale verkiezingen in december moeten de Venezolanen in juli eerst stemmen over een nieuwe “wetgevende burgerraad” die de grondwet moet gaan herschrijven, zo maakte de kiesraad dinsdag eveneens bekend. De vrees is dat een dergelijke nieuwe burgerraad de verkiezingsregels zo zal aanpassen, dat het oppositiepartijen moeilijk wordt gemaakt mee te doen. Mogelijk zullen de regionale verkiezingen door de nieuwe raad helemaal worden afgeblazen.

Onvrede blijft

Volgens de dinsdag gepresenteerde plannen zal een derde van de leden van de nieuwe burgerraad gereserveerd worden voor vertegenwoordigers uit specifieke belangengroepen, zoals arbeiders en pensioengerechtigden. Critici vrezen dat Maduro zich daarmee van steun voor zijn eigen partij verzekert, omdat zijn socialistische partij binnen deze groepen domineert. Het huidige parlement werd in maart al de macht ontnomen door het gerechtshof, officieel omdat het zich niet aan de grondwet zou houden. Het parlement staat bij het schrijven van de nieuwe grondwet buitenspel.

Binnen de oppositie is woedend gereageerd op het nieuwe voorstel van de kiesraad. “De beslissing van vandaag is niet meer dan een kwaadaardige aankondiging die bedoeld is om de Venezolanen verder te verdelen en om de tuin te leiden”, aldus de president van het Congres Julio Borges volgens persbureau Reuters. Ook een rechter in het Hooggerechtshof riep Maduro op zijn plannen te heroverwegen en sprak daarbij de vrees uit voor meer bloedvergieten.

Internationale afkeuring

Begin mei veroordeelden acht landen in Latijns-Amerika officieel het “excessieve geweld” van de Venezolaanse autoriteiten richting demonstrerende burgers: Argentinië, Brazilië, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mexico en Paraguay. In een oproep aan de regering van president Maduro vroegen zij hem om de mensenrechten te respecteren. Eerder stapte Venezuela al uit de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), nadat het samenwerkingsverband van 35 staten op het Amerikaanse continent een extra vergadering wilde beleggen over de politieke crisis in het land.