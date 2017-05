Nederland levert twee vliegtuigen voor strijd tegen IS

De Nederlandse krijgsmacht stuurt dit jaar nog twee vliegtuigen naar het Midden-Oosten om bij te dragen aan de strijd tegen terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Syrië en Irak. Dat hebben ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) en Jeanine Hennis (Defensie, VVD) woensdag aan de het parlement laten weten.

Het gaat niet om gevechtsvliegtuigen, maar om een tankervliegtuig en een transporttoestel. Nederland heeft wel de ambitie om wederom F-16’s in te zetten tegen IS. Die bombardeerden de terreurbeweging al tussen oktober 2014 en juli 2016, eerst alleen boven Irak, later ook boven Syrië. In juli 2016 werden de Nederlanders afgelost door de Belgische luchtmacht. Laatstgenoemde wordt nog wel beveiligd door Nederlands grondpersoneel.

Nederland wil de F-16’s begin 2018 leveren, als daar tegen die tijd nog behoefte aan is. Daar moet nog wel een definitief besluit over worden genomen. Om hoeveel toestellen het gaat, is nog niet bekend.

Drones en pantservoertuigen

De transportvliegtuigen worden vergezeld door circa negentig man personeel. Nederlandse commando’s in Irak krijgen vanaf volgende maand pantservoertuigen en drones tot hun beschikking.

Vanaf half juni wordt een McDonnell Douglas KDC-10 vijf maanden in Koeweit gestationeerd, waar ook veel straaljagers van de coalitie tegen IS staan. De KDC-10 is het grootste vrachtvliegtuig van de Nederlandse luchtmacht. Het vliegende tankstation kan F-16’s en F-35’s van brandstof voorzien in de lucht.

Eind dit jaar volgt een Lockheed C-130 Hercules, dat twee maanden lang in actie zal komen. De C-130 is een middelzwaar vrachtvliegtuig.