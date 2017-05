Moody’s negatiever over kredietstatus China

Moody’s heeft voor het eerst in 28 jaar de kredietwaardigheid van China verlaagd. De kredietbeoordelaar verwacht minder sterke economische groei en wijst in een rapport op de wijdverspreide schulden in de Chinese economie en de gevolgen die deze kunnen hebben voor de overheidsfinanciën.

Moody’s verlaagt het kredietoordeel voor China met een stap van Aa3 naar A1 en de zogeheten ‘outlook’ van stabiel naar negatief. Daaruit blijkt dat de kredietbeoordelaar geen positieve toekomstverwachting heeft. De Chinese rating is nu gelijk aan die van landen zoals Japan, Saudi-Arabië, Israël en Estland.

Door de afwaardering kan het duurder worden voor de overheid om geld te lenen. Overigens is het grootste deel van de Chinese staatsschuld in handen van binnenlandse investeerders.

Langzame groei

China behaalde zijn economische groeidoelstelling voor 2016, maar de economie groeide wel het langzaamst in 26 jaar, zo bleek eerder dit jaar. Het Chinese bruto binnenlands product (bbp) nam vorig jaar toe met 6,7 procent, in 2015 groeide de economie met 6,9 procent. De Chinese regering stuurt jaarlijks aan op een economische groei tussen de 6,5 en 7 procent.

De totale schuld van de Chinese overheid, burgers en bedrijven samen zal dit jaar meer dan 285 procent van het bbp bedragen, zo verwacht vermogensbeheerder Pimco, ofwel 90 procent hoger dan in 2008. Ondertussen dreigt op de huizenmarkt een zeepbel te ontstaan. De Chinese economie draait nog steeds in belangrijke mate op export.

De Chinese overheid probeert de economie minder afhankelijk te maken van buitenlandse vraag door grootschalige investeringen in met name infrastructuur en woningbouw. Hierdoor exploderen de publieke en particuliere schulden.

Mede dankzij ruime kredietverstrekking door de overheid groeide de Chinese economie in het verleden juist heel sterk. Nu zwakt die groei af, waardoor die toenemende schulden voor steeds meer druk op de financiën zorgen.

De Chinese minister van Financiën noemde de door Moody’s gehanteerde methode “totaal ongefundeerd”, aldus Reuters. Moody’s zou de vastberadenheid van China om hervormingen door te voeren onderschatten. De opvatting van Moody’s “weerspiegelt een gebrek aan noodzakelijke kennis van de Chinese wetgeving”, aldus de minister van Financiën.