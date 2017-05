Duterte denkt over staat van beleg in rest van Filippijnen

De Filippijnse president Rodrigo Duterte denkt er over na om de staat van beleg af te kondigen voor het gehele land als terreurgroep Islamitische Staat (IS) verder voet aan de grond krijgt. Dat meldt persbureau AP. Volgens Duterte zou dat nodig zijn “om het volk te beschermen”.

Op dinsdag riep Duterte de krijgswet uit op het zuidelijke eiland Mindanao. Daar woedt een hevige strijd tussen regeringstroepen en aan IS gelieerde rebellen. Rebellen bestormden daar de stad Marawi, waar ze volgens Duterte inmiddels de chef van de lokale politie onthoofd hebben. Eerder kwamen drie regeringsmilitairen om.

Guerrillas bezetten nu grote delen van de stad Marawi. De gevechten in de stad zouden inmiddels grotendeels gestaakt zijn, burgers zijn door de rebellen vrijgelaten. Persbureau Reuters schrijft dat critici de beslissing van Duterte zien als een overreactie op een incident. Maar volgens Duterte zou het zelfs nodig kunnen zijn om in de rest van het land de staat van beleg af te roepen als de rebellen op andere eilanden gesignaleerd worden.

De Filippijnen verkeren al jaren in oorlog met verschillende islamitische groeperingen in het gebied. Nu draait de strijd om rebellen van de moslimextremistische Maute-groep, die samenwerken met Abu Sayyaf, een andere groep bondgenoten van IS.

Duterte vreest dat zij zullen proberen de rest van de grotendeels christelijke Filippijnen te bereiken. Volgens Duterte is een staat van beleg zoals die van de overleden Filippijnse dictator Ferdinand Marcos de beste oplossing voor het probleem. De noodtoestand werd onder Marcos uitgeroepen om communisten in het land te bestrijden en liep van 1972 tot 1981. De periode werd gekenmerkt door onderdrukking van politieke tegenstanders en corruptie.