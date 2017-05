Liveblog: drie mannen gearresteerd in Manchester

'Vooral inzet bom baart veiligheidsdiensten grote zorgen' Het parlement op slot, geen wisseling van de wacht en veel militair vertoon op straat: de maatregelen in reactie op de aanslag in Manchester zijn fors. Ze zijn veel ingrijpender dan die in reactie op eerdere aanslagen. Dat komt, legt de security correspondent van de BBC uit, omdat de inzet van een bom in Manchester de veiligheidsdiensten grote zorgen baart. Die bom betekent een groot verschil met andere aanslagen, omdat het een uitgekiende voorbereiding vereist, alsook kennis van specifieke technieken. Daarom gaat de politie er vanuit dat er meer mensen bij betrokken zijn, aldus Frank Gardner van de BBC. Men vreest dat er mogelijk een gespecialiseerde bommenmaker actief is in het Verenigd Koninkrijk, die op dit moment nog niet op de radar van de veiligheidsdiensten staat.

Geen publiek in parlement, geen wisseling van de wacht Dinsdagavond werd de terreurdreiging in het Verenigd Koninkrijk verhoogd naar het hoogste niveau. Er worden 3.800 militairen ingezet om politie op straat bij te staan, vertelde minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd woensdagochtend. De krijgsmacht zal vooral worden ingezet op specifieke plekken, waaronder Buckingham Palace, het huis van de premier en het parlement. Ook wordt het eenvoudiger mensen staande te houden voor het doorzoeken van hun auto. Daarnaast maakte het Britse parlement woensdagochtend bekend niet meer open te zijn voor bezoekend publiek. Het Lagerhuis vergadert op dit moment niet, in aanloop naar landelijke verkiezingen op 8 juni. Ook zal de beroemde en bij toeristen populaire ceremonie van de wisseling van de wacht bij Buckingham Palace vanwege de terreurdreiging woensdag niet plaatsvinden.

Drie mannen in het zuiden van Manchester gearresteerd De politie in Manchester heeft de arrestatie van drie mannen inmiddels bevestigd. Het totaal aantal gearresteerden is hiermee op vier gekomen. De 23-jarige man die dinsdag al werd gearresteerd is de broer van de dader, bevestigde de politie zojuist.

Irritatie over Amerikaans lek De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd toonde in een interview met de BBC woensdagochtend irritatie over het feit dat dinsdag vanuit de Verenigde Staten informatie lekte over de de identiteit van de dader, Abedi. Dinsdagmiddag konden meerdere media Abedi’s naam brengen op basis van anonieme Amerikaanse functionarissen. De Britse overheid en de politie van Manchester wilden die naam pas uren later bevestigen. Al op maandagavond, vlak na de aanslag, meldden anonieme Amerikaanse bronnen aan een journalist van de Amerikaanse televisiezender ABC dat sprake zou zijn van een zelfmoordenaar, vele uren voordat die lezing door de Britse autoriteiten naar buiten werd gebracht. Rudd noemde die gang van zaken “irritant”, omdat de Britse politie de informatievoorziening in belang van het onderzoek zelf in de hand moet kunnen houden. De minister benadrukte dat dit niet nog een keer moet gebeuren, hoewel het lek het onderzoek volgens haar niet in gevaar heeft gebracht. Het lek vergroot reeds bestaande zorgen over hoe veilig vertrouwelijke informatie nog is in handen van de Verenigde Staten. Sinds het aantreden van nieuwe president Donald Trump lekt er veelvuldig informatie uit het Witte Huis. Onlangs werd bovendien bekend dat Trump zelf van Israël verkregen vertrouwelijke informatie met Rusland had gedeeld.

Minister Rudd: 'Dader handelde waarschijnlijk niet alleen' De man die zichzelf maandagavond opblies bij een popconcert in Manchester was bekend bij de veiligheidsdiensten en handelde waarschijnlijk niet alleen. Dat verklaarde de Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd woensdagochtend tijdens verschillende interviews met Britse media. Bij de aanslag kwamen 22 mensen om het leven. Autoriteiten hebben de man geïdentificeerd als de 22-jarige Salman Abedi, die werd geboren in Manchester. Hij was “tot op zekere hoogte” bekend bij de veiligheidsdiensten, aldus Rudd. Gevraagd wat ze daarmee precies bedoelde, verklaarde Rudd dat de veiligheidsdiensten veel mensen “kennen” maar niet iedereen kunnen arresteren. Rudd bevestigde in een interview dat autoriteiten denken dat Abedi onlangs is teruggekeerd uit Libië, het land waar zijn ouders geboren werden. Bijna gelijktijdig vertelde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb aan Franse media dat Abedi volgens zijn informatie recentelijk in Libië én Syrië zou zijn geweest. Collomb zei die informatie te hebben verkregen van de Britse veiligheidsdiensten. Gevraagd of hij dacht dat Abedi onderdeel was van een netwerk benadrukte Collomb dat daarover nog geen zekerheid was, maar dat er wel bewezen banden met terreurbeweging Islamitische Staat (IS) zouden zijn. De aanslag werd dinsdag opgeëist door IS, maar volgens functionarissen van de Amerikaanse veiligheidsdiensten is het nog allerminst zeker dat de groep er daadwerkelijk achter zat.

'Britse politie arresteert drie mannen' Woensdagochtend zijn in het zuiden van Manchester drie mannen gearresteerd in verband met de aanslag, zo meldden verschillende Britse media. Dinsdag werd al één andere man gearresteerd. BBCDanielS Daniel Sandford Three more men have been arrested after police executed warrants in South Manchester, in connection with #ManchesterArena 24 mei 2017 @ 09:35 Volgen