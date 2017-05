Ook Stockholm kleurt rood En ook Stockholm kleurt rood op deze woensdag. Fans van zowel Ajax als Manchester United maken zich in de Zweedse hoofdstad op voor de finale van de Europa League. De sfeer zit er goed in, enkele uren voor aanvang van de wedstrijd. Voor de overgevlogen Ajacieden is aan de Fleminggatan een speciale fanzone ingericht. Bekijk hier onze fotoserie: Ook Stockholm kleurt rood

Flinke handel in aandeel Ajax voor finale De naam van Ajax weerklonk woensdag op de beursvloer in Amsterdam in aanloop naar de finale in de Europa League een stuk vaker dan normaal. Het aandeel van de voetbalclub, waarin op gewone dagen nauwelijks wordt gehandeld, verwisselde bijna vijf keer zo vaak van eigenaar als gemiddeld. Normaal gesproken worden op een dag gemiddeld iets meer dan 11.000 aandelen Ajax verhandeld. Nu stond de teller met nog meer dan een uur handel te gaan al bijna op 50.000. Echt veel is dat overigens nog niet. Aandelen van zwaargewicht Shell verruilen gemiddeld bijna 10 miljoen keer van eigenaar op een dag. Ajax lijkt zich op de beurs op te gaan maken voor een negatieve dag. Het aandeel stond rond 16.15 uur 0,7 procent in de min. Tegenstander Manchester United is genoteerd aan de beurs van New York. Dat aandeel stond 0,3 procent in de plus. (ANP)

Amsterdam stroomt vol met fans Veel Ajax-fans zijn al in Amsterdam om hun team aan te moedigen. Vooral op het Leidseplein is het al gezellig druk. Het mooie weer helpt mee met de feeststemming: Bekijk hier onze fotoserie: Amsterdam kleurt rood-wit met Ajax-fans