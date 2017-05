LAKS: Minder examenklachten dan in 2016

Hoewel een recordaantal klachten binnenkwam over het examen Nederlands op het vwo, is het totale aantal klachten lager uitgevallen dan in 2016. Volgens de website van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) kwamen bijna 190.000 klachten binnen. Deze donderdag eindigde het eerste tijdvak van de examens en hadden scholieren de laatste kans om klachten in te dienen. In totaal deden 213.168 examenkandidaten mee.

In 2016 werden 204.000 klachten ingediend. Dat was toen een record, dat daarvoor nog stond op 161.000 klachten. De scholierenorganisatie vermoedt dat het aantal klachten dit jaar lager is uitgevallen door een technische storing, schrijft persbureau ANP. Donderdag 18 mei was door een hack de site examenklacht.nl, waar de klachten moeten worden ingediend, gedurende twintig uur niet bereikbaar. Ook op andere momenten konden klachten alleen telefonisch ingediend wordden.

Recordaantal klachten voor Nederlands

Over het examen Nederlands op het vwo werden 28.866 klachten ingediend. Dat is wel een record. Ook in 2016 leverde dit examen een recordaantal klachten op (24.490). Statistieken over het aantal klachten per vak zijn op de website van LAKS te vinden.

De kritiek over het examen Nederlands was vooral: te lang, te veel open vragen en te weinig tijd.

Volgens het LAKS hebben alle klachten over de examens er mede toe geleid dat 31 aanvullingen op de correctievoorschriften zijn gepubliceerd, aldus ANP.

LAKS maakte een video waarom je zou klagen: