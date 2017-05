Hij vindt het leven zonder Formule 1 heerlijk, maar is toch éven terug

Hij had het zijn honden gevraagd en die zeiden dat ze wel twee weken zonder hem konden. Zijn vriendin vond het ook prima. Doe wat je moet doen, had ze gezegd. Eigenlijk was het voor Jenson Button (37) best gemakkelijk om even uit zijn pensioen te komen. Hij was bovendien pas een half jaar uit zijn auto gestapt, sport nog steeds veel, én hij woont al zeventien jaar in Monaco. Natuurlijk kon hij daar wel voor één race invallen bij zijn oude team McLaren.

Dus daar zat hij dan woensdag, achter de tafel op de verhoging in de perszaal die hij de afgelopen zes maanden echt niet gemist zal hebben. Links van hem Nico Hulkenberg van Renault, rechts jonkie Esteban Ocon van Force India. Maar natuurlijk ging het iedereen in de zaal vooral om hem. Het is een moetje voor de meeste coureurs, die officiële persconferentie, waar ze zich doorheen proberen te slepen door af en toe eens te snapchatten (Hamilton, vorig jaar), of hun hond aan de voet mee te nemen het podium op (wederom Hamilton, twee weken geleden in Barcelona). Wat plichtmatige antwoorden, af en toe vriendelijk lachen, en soms - in het geval van Hulkenberg woensdag - aan FIA-persman Matteo Bonciani hoorbaar voor de voorste rijen vragen of het al ‘basta’ is. Die keek op zijn horloge: nee, nog vijf minuten.

Niet voor Button. Die zat er lachend, grappend en vooral heel ontspannen bij. Een beetje als iemand die een half jaar na zijn eindexamen teruggaat naar zijn middelbare school om een middagje wat docenten te groeten. Zo was een Britse verslaggever van NBC News die hij nog kende ‘sweetie’ en antwoordde hij sarcastisch op de vraag hoe hij het vond weer in de paddock - de plek waar de teamvertrekken staan en pers en teams door elkaar krioelen - te zijn: “amázing”.

Uniek

Het is een rare situatie, hij weet het zelf ook wel. Zijn oud-teamgenoot Fernando Alonso maakte eind april verrassend bekend de grand prix in Monaco over te slaan om mee te doen aan de Indy 500, qua prestige voor autocoureurs het equivalent van Monaco, alleen dan in een geheel andere discipline. Andere teams keken er raar van op, die hadden hun beste coureur toch niet zomaar een race laten overslaan.

Maar bij McLaren gaan dingen dit jaar niet zoals bij andere teams. Het team met een glansrijke historie vol overwinningen en kampioenschappen is nu het slechtste van allemaal, met een auto zo betrouwbaar als een derdehands grasmaaier. Alonso reed nog maar één keer een race uit dit seizoen, dat was de vorige, in Barcelona. Laat het vooral een zoethoudertje zijn geweest, dat hij naar de Verenigde Staten mocht voor een sportief intermezzo, en een beetje teamfilosofie: McLaren kan namelijk wél meedoen in de top in de IndyCar.

Button was een veilige keuze voor het team. Enorm ervaren, wereldkampioen (2009) immers, en nog niet lang gestopt. Maar apart is het wel. Ja, hij noemt zichzelf steeds - woensdag ook weer - “derde coureur” bij McLaren en een permanente “ambassadeur” van het team. En ja, hij wilde zijn pensioen eind vorig jaar niet echt een pensioen noemen, meer een sabbatical voor onbepaalde tijd. Iets met deuren en kieren.

Er zijn vanzelfsprekend wel bekende voorbeelden van coureurs die terugkwamen op hun vertrek uit de Formule 1. Neem Niki Lauda. Die stopte in 1979 omdat er meer moest zijn dan ‘in rondjes blijven rijden’, maar kwam in 1982 terug. Werd zelfs nog een derde keer wereldkampioen. Natuurlijk Michael Schumacher, gestopt als zevenvoudig wereldkampioen in 2006, teruggekomen in 2010 als 40-jarige - zonder grote successen overigens. En ook Felipe Massa (36) zou vorig jaar stoppen, maar werd gesmeekt nog een jaartje bij Williams terug te komen zodat de 18-jarige Lance Stroll een ervaren teamgenoot zou hebben én - vooral - zodat Valtteri Bottas zonder problemen wereldkampioen Nico Rosberg bij Mercedes kon vervangen. Maar terugkomen voor één race?

Afwachten

Dat brengt natuurlijk uitdagingen mee. Button reed wat testrondjes in de nieuwe McLaren in Bahrein, maar daar had-ie naar eigen zeggen niets aan. Voor de rest moest hij het doen met de simulator. Die is ongelofelijk geavanceerd en teams baseren hun potentie er vaak op, maar het echte werk, en dan met name in Monaco, is wel wat anders. Button kent Monaco vanzelfsprekend goed - hij won er al - maar het is even afwachten hoe de nieuwe, bredere auto zich door het krappe en gevaarlijke stratencircuit manoeuvreert.

Hij ziet het wel. Druk is er volledig niet. Heeft McLaren hem niet opgelegd, heeft hij zichzelf al helemaal niet opgelegd. Hij gaat er lekker van genieten. En daarna weer terug naar zijn leven als pensionado-tot-nadere-orde. “Het leven buiten de Formule 1 is tot nu toe vrij geweldig”, benadrukte hij woensdag. Hij is nu vooral bezig met een andere passie, de triatlon. Hij werd begin vorige maand tijdens een loodzware Ironman-wedstrijd nog gediskwalificeerd. Hij was tijdens het fietsgedeelte op een bepaald stuk te snel gegaan. Misschien dat hij nog eens de overstap naar Nascar overweegt. Hij was laatst gaan kijken en dat beviel wel. Maar voorlopig traint hij vooral rustig verder voor die triatlons. En, voegt hij er lachend aan toe, verder met hondenpoep opruimen.