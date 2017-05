Groot Dictee der Nederlandse Taal stopt na 26 jaar

De omroep NTR stopt met het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Daarmee komt per direct een einde aan het televisieprogramma, dat 26 jaar lang te zien was. Volgens de NTR zijn de kijkcijfers te laag en is het programma niet meer van deze tijd.

Tegenover De Volkskrant licht eindredacteur bij de NTR Willemijn Francissen het besluit toe:

“Het Groot Dictee is jarenlang een instituut geweest, maar het heeft helaas zijn beste tijd gehad. Er gebeurt veel met taal, bij jongeren, op sociale media. Dat zag je niet terug op tv, het dictee was archaïsch. De kijkcijfers zijn de laatste twee jaar hard gedaald: van 722.000 naar 368.000.”

Volgens Francissen is er gekeken naar manieren om het programma te moderniseren, met onder meer stemkastjes en een stand-upcomedian. Dit plan werd afgekeurd omdat het “niet vernieuwend genoeg” zou zijn. Francissen stelt dat het programma bovendien “peperduur” was.

Instituut

Philip Freriks, presentator van het programma en jarenlang correspondent in Parijs, haalde het dictee in 1990 naar Nederland. Het programma groeide uit tot een instituut op de Nederlandse televisie. Het stond bekend om de moeilijk te spellen woorden en de eeuwige strijd tussen Nederland en Vlaanderen.

Freriks is het niet eens met het besluit van de NTR, zegt hij in De Volkskrant:

“Achteraf gezien hadden we eind 2014 moeten stoppen, na de 25ste uitzending. Dat had een stuk beter gevoeld dan dit, dat we er op zo’n lullige manier uit worden gegooid.”

Het laatste dictee werd gewonnen door de Vlaamse journalist Kristien Bonneure en lezer van De Morgen Marco Sanders. De tekst werd geschreven door schrijver A. F. Th. van der Heijden. Nederlanders die het Groot Dictee der Nederlandse Taal eerder schreven waren: Gerrit Komrij (2009), Tommy Wieringa (2010), Arnon Grunberg (2011) en Adriaan van Dis (2012).