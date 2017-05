Financieel wanbeleid bij EU-fractie PVV en Front National

Het ENF, het Europese samenwerkingsverband van de PVV en het Front National, heeft in 2016 ruim een half miljoen euro aan Europese subsidies verkeerd besteed. Dat heeft accountantskantoor EY eerder deze maand geconcludeerd, in een nog niet openbaar gemaakt, maar door NRC ingezien financieel jaarverslag.

Het ENF (Europa van Naties en Vrijheid) bestaat sinds juni 2015 en ontvangt op jaarbasis ruim drie miljoen euro aan subsidies van het Europees Parlement. EY, voorheen bekend als Ernst & Young, stelt vast dat voor 492.000 euro de aanbestedingsregels niet zijn gerespecteerd. Verder is er 54.000 euro zoek, omdat de onderliggende documentatie ontbreekt of tekortschiet. Volgens EY ontbrak „het principe van gezond financieel management” soms ook bij uitgaven aan bijeenkomsten, maaltijden en ,,gadgets”.

Over het jaarverslag is veel te doen geweest. Formeel gezien moest het ENF het, net als alle andere fracties, vóór 30 april inleveren bij het Europees Parlement. Het weigerde dat en spande hierover zelfs een rechtszaak aan in Brussel. Ingewijden zien een link met de Franse presidentsverkiezingen, waarin FN-leider Marine Le Pen in de tweede ronde van 7 mei kandidaat was. Uit vrees dat het jaarverslag hierin een rol zou spelen, kocht het ENF tijd met een rechtszaak.

‘Clumsy’ met bonnetjes

Gerolf Annemans van het Vlaams Belang, die penningmeester is van het ENF, bestrijdt dit. Hij zegt dat de extra tijd nodig was om de vele vragen van EY te beantwoorden. Omdat het parlement die niet wilde geven, werd tot een dagvaarding besloten. De rechtszaak is inmiddels afgeblazen. Annemans erkent wel dat er „slordigheden” zijn begaan.

„EY zegt niet dat er geld is verdwenen, maar dat we het veel beter hadden moeten beheren. En dat gaan we volgend jaar doen.”

Volgens Annemans is er onder meer „clumsy” omgegaan met 5000 euro aan restaurantbonnetjes, waaruit EY niet kon opmaken of het wel ging om parlementaire werkzaamheden. Ook zouden contracten met enkele stagiaires slordig zijn opgesteld. „Maar termen als gesjoemel kan ik niet aanvaarden”, zegt Annemans. Le Pen is co-voorzitter van het ENF, samen met PVV’er Marcel de Graaff. Ook het Oostenrijkse FPÖ en de Italiaanse Lega Nord nemen deel aan de fractie.

Offensief tegen misbruik

Eerder dit jaar vorderde het Europees Parlement 300.000 euro terug van Le Pen. Het betrof toen het EU-salaris dat zij had betaald aan een persoonlijk medewerker die bijna nooit in Brussel was, maar op de FN-burelen in Parijs bleek te werken. Het Europees Parlement kan ook door het ENF verkeerd uitgegeven middelen terugvorderen. Of dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk, maar ligt wel voor de hand. Het parlement is een offensief begonnen tegen misbruik van EU-subsidies, naar aanleiding van een reeks affaires rondom fracties, partijen en denktanks - doorgaans radicaal-rechts - die met EU-subsidies worden gefinancierd. Zo werd de Europese geldstroom richting het Britse UKIP in december grotendeels stilgelegd.

Naar aanleiding van publicaties in onder meer NRC loopt er ook een onderzoek tegen ACRE, een pan-Europese partij die gelieerd is aan de ECR (Europese Conservatieven en Hervormers), de op twee na grootste fractie in het Europees Parlement. ACRE stak in 2015 minstens 150.000 euro in de nationale conventie van de Poolse regeringspartij PiS (Recht en Rechtvaardigheid). Het direct of indirect financieren van nationale partijen met EU-subsidies is verboden.