Eigen ‘groene’ koers Shell krijgt steun aandeelhouders

Nog nooit viel het woord ‘klimaat’ zo vaak op een algemene aandeelhoudersvergadering van Shell. En ook al mopperde een enkele oudere aandeelhouder dat hij „niks heeft met milieuorganisaties”, er was geen ontkomen aan. Of zoals topman Ben van Beurden het aan het eind van de bijeenkomst samenvatte: „Klimaatverandering is de belangrijkste kwestie van onze tijd én van ons bedrijf.”

Toch kreeg de aandeelhoudersresolutie van de activistische beleggersgroep Follow This, die Shell opriep om de leiding te nemen in de energietransitie en concrete duurzaamheidsdoelen te stellen, slechts een dikke 6 procent van de uitgebrachte stemmen achter zich.

Verreweg de meeste aandeelhouders volgden het advies van Shell om tegen te stemmen. Het was een delicate evenwichtsoefening geweest. Niet zozeer vanwege de kleine, traditionele aandeelhouders die Shell-stukken hebben vanwege het dividend. Maar vooral vanwege de grote beleggers, waaronder verschillende pensioenfondsen in Nederland en daarbuiten, die zelf hun achterbannen tevreden moeten houden. Met een stabiel rendement maar ook – in toenemende mate – met maatschappelijk verantwoord beleggen.

Voor de bijna volle zaal van het Circustheater in Scheveningen probeerde Van Beurden iedere suggestie weg te nemen dat Shell zich niet zou willen committeren aan het klimaatakkoord van Parijs. „Hoe het ook uit wordt gevoerd, wij doen mee”, betoogde hij. Om de opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot 2 graden, mag er vanaf 2070 geen CO2 meer bijkomen. Wordt er vastgehouden aan een scenario van 1,5 procent, dan zou dat punt al in 2050 bereikt moeten worden. Het kan, zei Van Beurden, „maar het wordt een onwaarschijnlijke opgave, zeker gezien het feit dat de energievraag deze eeuw nog zal verdubbelen”.

Twee keer zoveel steun

Shell heeft een uitgebreid programma om zijn eigen uitstoot aan banden te leggen en aardgas aan te bieden op plaatsen waar nu nog veel steenkool wordt gebruikt. Tegelijkertijd probeert het bedrijf mogelijkheden uit op het gebied van duurzame energie. Maar zich vastleggen op concrete getallen wil de multinational nadrukkelijk niet. Van Beurden verweet Follow This een te eenvoudige voorstelling van zaken te geven. „Als wij onze handen binden met concrete doelen, zullen onze concurrenten onmiddellijk in het gat springen.”

Opvallend was dat de groene resolutie van Follow This niet alleen twee keer zoveel steun kreeg als bij een eerdere poging vorig jaar, maar ook dat een aantal beleggingsfondsen zich deze keer van stemming onthielden. PGGM, Aegon en Nationale Nederlanden zeiden de resolutie in principe te steunen maar struikelden over het onderdeel waarin Shell ook verantwoordelijk wordt gesteld voor de uitstoot van gebruikers.

Opmerkelijk was ook dat zowel Van Beurden als president-commissaris Chad Holliday bij herhaling benadrukte dat Shell en de groene, activistische beleggers in feite hetzelfde willen bereiken, maar alleen verschillen over de manier waarop dat moet gebeuren.