Een beetje Jumbo, een beetje La Place

Ze zullen bij Jumbo nooit hardop zeggen dat ze de aanval op AH to go openen, maar dat is onmiskenbaar waar. Dinsdag opende in Groningen de eerste Foodmarkt City by Jumbo, zoals de nieuwe ‘gemakswinkel’ van het Brabantse supermarktbedrijf voluit heet. Dit jaar start Jumbo met „drie tot vijf” van dit soort winkels, in binnensteden en wellicht op andere drukbezochte locaties zoals treinstations. Afhankelijk van het succes moeten het er nog veel meer worden. Maar hoeveel meer, daar laat het bedrijf met 580 supermarkten (omzet: 6,7 miljard euro, 65.000 werknemers), zich niet over uit.

De nieuwe winkel op de begane grond van het voormalige V&D-pand in Groningen bevat elementen van de Jumbo-winkels, de Jumbo-Foodmarkt en restaurantketen La Place. Dat wil zeggen: het is een kleine stadssupermarkt voor de snelle boodschappen (Foodmarkt City verkoopt circa drieduizend artikelen, ongeveer een achtste van een normale Jumbo) met daarnaast onder meer vers bereide sushi, pizza’s, broodjes en sappen.

Klanten kunnen hun aankopen meenemen of direct nuttigen in het Foodcafé. Online bestellen kan ook, via een app. Foodmarkt City werkt in Groningen samen met bezorgdienst Fooddrop, die maaltijden tegen betaling van 2,95 euro thuisbezorgt.

Het grote verschil met AH to go is dat Foodmarkt City zich nadrukkelijk richt op „ambachtelijkheid” en „food beleving”. AH to go verkoopt in zijn tachtig vestigingen alleen (belegde) broodjes.

Jumbo schuift richting horeca

Sinds Jumbo vorig jaar La Place kocht uit de failliete boedel van warenhuisketen V&D, schuift het supermarktbedrijf nog verder op richting horeca. In de Jumbo Foodmarkten was Jumbo al begonnen met het in de winkel bereiden van maaltijden, maar dankzij het „huwelijk” met La Place is die ontwikkeling versneld, zegt Colette Cloosterman-Van Eerd, in de raad van bestuur van Jumbo verantwoordelijk voor formule en innovatie.

„Voor de overname keken we altijd al met een schuin oog naar La Place, hoe zij dat deden met verse gerechten op kleine oppervlaktes.”

Tot voor kort leidde de samenwerking ertoe dat Jumbo La Place-producten in het assortiment opnam, zoals koffie. Met de introductie van Foodmarkt City willen de twee samen echt iets nieuws in de markt zetten. „Eén plus één is in dit geval drie”, constateert Cloosterman-Van Eerd. Het concept sluit volgens haar aan bij wat de consument tegenwoordig wil: „Gezonder, verser en gevarieerder eten.” Gemak staat voorop.

Jumbo is blij met alles wat het van La Place kan leren, andersom is La Place dolblij dat het eindelijk weer een eigenaar heeft die geld in het bedrijf steekt. In een interview in NRC zei La Place-directeur Bart van den Nieuwenhof vorig jaar dat er onder V&D minder in La Place werd geïnvesteerd „dan het bedrijf verdiende”. Ruim een jaar na de overname staat hij bij de opening van de eerste Foodmarkt City te glunderen van trots. „In dit concept komt alles samen.”