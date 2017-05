Sanitaire noodstop Dumoulin ook uitgebreid besproken op tv

Niet eens zo heel lang geleden (vijftien, twintig jaar?) beperkten rechtstreekse televisieverslagen van wielerkoersen zich tot de grote eendaagse klassiekers en een enkele cruciale etappe in de Ronde van Frankrijk. Verder luisterde je maar naar de radio.

In rap tempo werd wielrennen zo populair dat je bijna elke grote wedstrijd en iedere etappe in Tour, en soms zelfs Giro en Vuelta, op meerdere zenders integraal kon bekijken. De keuze was dan meestal tussen het chauvinisme van de NOS-commentatoren of de deskundiger analyses bij VRT/Sporza. Maar zoals bij veel sporten verschoven de uitzendrechten van publieke naar private omroepen.

Zo verwierf zender Eurosport exclusief voor Benelux het recht om rechtstreeks verslag te doen van een aantal Italiaanse wedstrijden, waaronder de Ronde van Italië (Giro d’Italia). Nu landgenoot Tom Dumoulin daar al geruime tijd in de roze leiderstrui rijdt, besloot de NOS om op de plek van De Wereld Draait Door dagelijks een uur te besteden aan De Week van Rood, Wit en Roze, want ook Ajax hoopt deze week onverwachts de op een na hoogste Europese trofee binnen te halen.

Naast een uitgebreide samenvatting interviewt Han Kock voor de NOS dagelijks de rozetruidrager, met de lipstick van de rondemissen nog op zijn wang. Uiteraard ging het dinsdag over de twee minuten die hij in het klassement verloor op zijn voornaamste concurrenten door een sanitaire noodstop. Is het een ziekte, zijn het de zenuwen of klopt het dieet niet?

In de Eurosportverslaggeving was ook al uitgebreid bij die vraag stilgestaan. Commentator Bobbie Traksel was eerst een semantische discussie aangegaan met zijn Vlaamse collega Jeroen Vanbelleghem over de betekenis van het woord ‘poepen’. Vervolgens toonde hij zich benieuwd naar vorm en substantie van wat Dumoulin daar in de berm had achtergelaten, teneinde een diagnose te kunnen stellen.

Dumoulin wordt wel beschouwd als een nieuw soort renner, een rekenaar en een kille kikker, die zelfs zijn supporters, de zogeheten dumoulista’s, verbiedt om een fanclub voor hem op te richten. Dat was althans de strekking van een reportage in EenVandaag vanuit Eijsden. Maar zo rationeel was zijn reactie aan de finish nu ook weer niet: woedend smeet hij een bidon weg, ook al had hij de roze trui nog nipt weten te behouden.

Nieuw is zeker de aard van de tv-verslaggeving van de Giro bij Eurosport. Het onderbreken van het verslag voor reclame wekt aanvankelijk ergernis, ook bij de eigen commentatoren, die in Hilversum meekijken en van wie vooral ex-renner Karsten Kroon zich gunstig onderscheidt. Het went snel, want zoveel gebeurt er nu ook weer niet dat je in een paar minuten de essentie zou kunnen missen.

Die komt dan wel in een herhaling aan bod, want snel en creatief monteren is een specialiteit van Eurosport. Bij een spannende afdaling zie je in splitscreen links de actuele stand van zaken en rechts een videocollege, met pijlen en stippellijnen, over de ideale manier om een bocht aan te snijden.

Ook is de ethiek van het in beeld brengen van kleine en grote boodschappen in de koers sterk in ontwikkeling. Het was altijd de code om de camera af te wenden, als er zijdelings vanaf de fiets of hurkend in de berm aan de lokroep van de natuur voldaan werd. Maar dat kan nu niet meer, als winst of verlies afhankelijk is geworden van de conditie van darmen van onze eigen favoriet. Dan kun je niet anders dan dat net zo in beeld brengen als een lekke band of een valpartij. De publieke omroep zou het niet anders doen, al dan niet in de herhaling.