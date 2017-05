Dumoulin behoudt roze trui na 17de Giro-etappe

Ook na de 17de etappe van de Giro d’Italia, die werd gewonnen door de Franse wielrenner Pierre Rolland (Cannondale), behoudt Tom Dumoulin de roze trui. De Portugees Rui Costa (UAE-Emirates) ging als tweede over de finish. Rorty Sutherland (Movistar) uit Australië als derde.

Dumoulin reed gedurende de rit bijna continu in het peloton. De achterstand van het peloton op de kopgroep liep op driekwart van de wedstrijd op tot een gevaarlijke twaalf minuten, wat Dumoulin virtueel bijna de roze trui kostte op Jan Polanc (UAE Emirates). De kopgroep kon die voorsprong de laatste vijftig kilometer echter niet handhaven. Uiteindelijk finishte Dumoulin op acht minuten achter Rolland.

De rit voerde over 219 kilometer van Tirano naar Canazei. Het parcours ging over drie bergen. De aankomst was bergop.

Buikkramp tijdens Koninginnerit

Voorafgaand aan de rit had Dumoulin al aangegeven geen last meer te hebben van buikkrampen. Maagproblemen leidden een dag eerder tot groot tijdverlies voor de rozetruidrager. Dumoulin moest toen een sanitaire stop maken en reed de laatste 30 kilometer grotendeels in zijn eentje.

Vóór de etappe van dinsdag, de zogenoemde Koninginnerit, had Dumoulin nog een voorsprong van 2.41 op Nairo Quintana en 3.40 op Vincenzo Nibali. Dat was daarna nog respectievelijk 31 seconden en 1 minuut 12. Nibali won de etappe van 222 kilometer van Rovetta naar Bormio.

Het moment waarop Dumoulin plotseling langs de kant stopt. De tekst gaat verder onder de video.

Kopgroep kan flinke voorsprong niet handhaven

Woensdag ging de rit vanuit Tirano meteen bergop. Rolland, Pavel Broett (Gazprom) en Matej Mohoric (UAE-Emirates) zetten direct de aanval in. Rolland pakte de punten op de Aprica (tweede categorie).

De kopgroep vergrootte de voorsprong in de eerste helft van de rit naar tien minuten op het peloton. Een grote groep van tientallen renners volgde op enkele minuten.

Ook op de tweede berg, de Passo del Tonale (tweede categorie), pakte Rolland de meeste punten, maar hij kon daarna Broett en Mohoric niet bijhouden en zakte terug naar de groep achtervolgers. Vlak voor de derde top, de Giovo, moest ook Broett verstek gaan. Mohoric kwam in z’n eentje boven.

Vijftig kilometer voor het einde werd Mohoric bijgehaald door een twintigtal renners, waaronder Polanc (UAE-Emirates). Polanc staat op dat moment nog 12.13 achter Dumoulin in het klassement. Door de grote voorsprong van de kopgroe is hij virtueele ven rozetruidrager.

De voorsprong zakte daarna echter terug naar negen minuten. Polanc probeerde vijftien kilometer voor de finish nog wel weg te komen, maar dat lukte niet. Ook Jon Izagirre (Bahrain-Merida), Rorty Sutherland en Valerio Conti deelden tevergeefs speldenprikjes uit. Alleen Rolland (Cannondale) lukte het zeven kilometer voor het einde om een serieus gat te slaan.

Dumoulin voordeel op laatste dag

De honderdste Giro d’Italia finisht zondag. Er staan de komende drie dagen zware bergritten op het programma. Tijdritspecialist Dumoulin heeft een voordeel op de laatste dag. De ronde eindigt namelijk met een zo goed als vlakke tijdrit van Monza naar Milaan.