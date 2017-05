4,6 miljard aan verdachte transacties gemeld

De waakhond voor financieel verkeer heeft vorig jaar meldingen van samen 4,6 miljard aan verdachte transacties ontvangen. Dat blijkt uit het jaaroverzicht dat de Financial Intelligence Unit (FIU) woensdag heeft publiceerd. Het aantal meldingen steeg met 25 procent, waardoor het totaal over 2016 op 417.000 uit komt.

De 4,6 miljard euro is een verdubbeling ten opzichte van het bedrag het jaar daarvoor. Dat komt volgens de FIU doordat instituties alerter zijn op verdachte geldstromen en meer “themagericht werken”. Zo stuurt de waakhond sinds vorig jaar met regelmaat informatiebrieven naar meldplichtige instellingen over trends en ontwikkelingen, bijvoorbeeld over de Panama Papers en de financiering van terrorisme.

Volgens Hennie Verbeek-Custers, hoofd van FIU-Nederland, is de stijging niet een reflectie van een toename van verdachte geldstromen, maar van een actiever beleid van instellingen met een meldingsplicht. “Onze ervaring is dat meldende instellingen hun verantwoordelijkheid zeer serieus nemen.”

Meer dossiers

Onder meer banken, handelaren, casino’s en geldkantoren zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden als ze vermoeden dat er mogelijk sprake is van witwassen, financiering van terrorisme of andere criminele activiteiten. De FIU doet daar dan onderzoek naar. Vorig jaar zijn bijna 55.000 onderzochte meldingen door de FIU als verdacht verklaard en 6.500 dossiers werden uiteindelijk aan opsporings- en inlichtingendiensten overgedragen. Dat is een toename van 30 procent ten opzichte van 2015.

De nader onderzochte transacties bleken voornamelijk over witwassing te gaan: in 36 procent van de gevallen. In 20 procent van behandelde transacties was er sprake van financiering van terrorisme en in 17 procent van fraude.

Internationale samenwerking

Ook opmerkelijk was volgens FIU een nauwere samenwerking tussen de waakhond en internationale partners. De opsporing van geldstromen naar terroristische groepen staat bij de FIU en internationale partners sinds 2015 hoog op de agenda. Het team verwacht dat dit de aankomende jaren zo zal blijven.