Zeventien aanhoudingen voor drugstransport

De politie heeft op dinsdag zeventien mensen aangehouden in verband met een groot Belgisch drugsonderzoek. Dertien van deze arrestaties vonden plaats in Nederland. Dat meldt de politie. Het zou gaan om geplande drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar de havens van Rotterdam en Antwerpen.

De arrestanten worden niet alleen verdacht van drugstransporten maar ook van lidmaatschap van een criminele organisatie. Ze zijn tussen de 30 en 61 jaar oud en komen uit Nederland, Servië, Bosnië en Albanië. Het zou gaan om smokkelaars die zowel in Nederland als België actief zijn.

In Nederland deed de politie invallen in 21 woningen en een bedrijfspand, terwijl er in België 9 panden doorzocht zijn. Daar werden vier mensen opgepakt. Ook legde de politie beslag op 200.000 euro in contant geld, enkele kilo’s drugs waaronder cocaïne en MDMA, een vuurwapen en zogenoemde crypto-GSMs. Met dergelijke mobiele telefoons kunnen versleutelde berichten worden verstuurd.

Het onderzoek werd in 2014 gestart door een rechter in Antwerpen. Daaruit bleek dat er meerdere criminele organisaties cocaïne hebben gesmokkeld uit Zuid-Amerika. De drugs werden via containers over de Noordzee naar Nederland vervoerd, verstopt onder producten zoals bananen, schrijft de politie. De Belgische politie heeft om uitlevering van elf van de in Nederland opgepakte mensen gevraagd.