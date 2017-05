Zeven vragen over de aanslag in Manchester

Maandagavond blies een man zichzelf op bij de Manchester Arena. Hierbij kwamen 22 mensen om het leven, onder wie kinderen, en raakten 59 mensen gewond. Lees hier alles over de aanslag.

Wat is er gebeurd? Was het een aanslag?

Om vijf over half elf Britse tijd, een uur later in Nederland, was er een zware explosie direct na afloop van een popconcert in de Manchester Arena. Daar trad Ariana Grande op, een zangeres die vooral bij jonge meisjes erg populair is – er waren veel ouders met dochters onder de bezoekers. De politie zei al vrij snel dat ze dit behandelde als een terreurdaad. Manchester News meldde om iets over acht uur vanochtend dat het om een zelfmoordaanslag ging. Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd zei eerder vannacht dat het „een barbaarse aanslag (was), die opzettelijk gericht was tegen enkelen van de meest kwetsbaren in onze samenleving."

Hoeveel slachtoffers zijn er?

De politie meldde vanmorgen rond acht uur dat er 22 mensen zijn gedood. Onder hen is ook een aantal kinderen - hoeveel en hun leeftijd, dat was niet meteen duidelijk. De lokale ambulancedienst zei eerder vannacht dat 59 mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en werd nog een aantal andere mensen ter plekke behandeld. Sommigen van hen hadden wonden die leken op wonden die zijn veroorzaakt door granaatscherven.

Wat weten we over de daders?

Premier May zei vanmorgen vroeg dat het onderzoek nog loopt. Zij heeft voor negen uur Britse tijd, tien uur in Nederland, de speciale Cobra-terreurcommissie bijeengeroepen. De aanslag was vanmorgen nog niet opgeëist. Volgens niet meteen bevestigde berichten zou het om één zelfmoordenaar gaan met een in elkaar geknutselde bom, waarschijnlijk met veel metaalscherven. Hij zou bij de aanslag zijn omgekomen.

Wat is die Manchester Arena, wie trad er op?

De Manchester Arena is een multifunctionele sport- en muziekhal in het centrum van de stad. De arena, die in 1995 werd geopend, heeft een maximumcapaciteit van 23.000 toeschouwers. Voor Hemelvaartsdag was een optreden van de band Take That gepland. De Amerikaanse zangeres van gisteravond, de 23-jarige Ariana Grande, is populair onder heel jonge meisjes. Ze begon haar loopbaan als een sterretje in de tv-series van Nickelodeon. Ze maakt een tournee door Engeland waar ze haar nummers van het vorig jaar uitgebrachte album Dangerous Woman ten gehore brengt. In haar voorprogramma traden eerder op de maandagavond Victoria Monét en Bia op. Grande, ongedeerd maar volgens haar manager in hysterische toestand na de aanslag, zou op Hemelvaart optreden in de Londense O2 Arena.

Hoe is er in Manchester en elders in het Verenigd Koninkrijk gereageerd?

De reacties gisteravond laat in Manchester waren onmiddellijk barmhartig. Na een korte periode van onzekerheid (was het paniek naar en geknapte ballon? Was het niets meer dan een opgeblazen speaker?) was toen al duidelijk dat het zeer serieus mis was in de Manchester Arena. En dus stelden ze hun huizen open, maakten ze zichzelf dienstbaar. Twee hotels in de buurt van de Arena besloten dienst te doen als impromptu opvangcentrum, waar kinderen opgevangen worden totdat hun ouders hen konden bereiken en ophalen.

Tegelijkertijd gingen op sociale media tientallen foto’s rond van vrolijke, lachende jongeren. Heeft iemand dit meisje of deze jongen gezien? Ze waren bij het concert en ik kan hen niet bereiken, vroegen vrienden en ouders zich af. Misschien was de batterij van hun telefoon leeg? Misschien lagen ze bebloed of dood in de foyer van de concertzaal.

Premier May en haar Conservatieven hebben in overleg met de Labour-partij van Jeremy Corbyn besloten de campagne-activiteiten stil te leggen. Ook andere politieke partijen, als UKIP en de LibDems, lieten weten tot nader order geen campagne te zullen voeren. Over drie weken gaan de Britten naar de stembus. Tot het moment van de aanslag hadden Britse journaals en kranten het vooral over een uitglijder van Theresa May. Na heftige kritiek moest ze haar verkiezingsprogramma bijstellen. Vanaf 22:35 gisteravond denkt niemand meer aan dat soort politieke gehakketak.

De aanslag in Manchester is de zwaarste op Britse bodem sinds 7 juli 2005. Toen was het openbaar vervoer in Londen het doelwit. Bij die aanslag vielen 56 doden. De laatste grote aanslag in Manchester vond plaats in 1996. Toen richtte een IRA-bom grote schade aan, raakte honderden mensen gewond, maar vielen er geen doden. Minister Rudd verwees in haar verklaring naar die aanslag: “Manchester heeft al eerder daden van terrorisme doorstaan. Net als toen is de doel van zo’n daad om angst te zaaien, om ons te verdelen. Dat zal niet gebeuren.”

In maart werd het Verenigd Koninkrijk opgeschrikt door een aanslag op het Paleis van Westminster. De autoriteiten gingen ervan uit dat die aanslag gepleegd werd door een eenling en zag geen aanleiding om de staat van paraatheid te verhogen naar het hoogste niveau - hij bleef op het één na hoogste niveau, waarbij een aanslag ,,zeer waarschijnlijk´´ is. Er zijn geen aanwijzingen dat momenteel nieuwe aanslagen beraamd worden, zei premier May toen.

Wat hebben ooggetuigen verteld?

De explosie was immens, zeggen ooggetuigen. Volgens Andy Holey, die buiten stond te wachten op zijn vrouw en dochter, was de klap bij de plaats waar de tickets werden verkocht. Tegen de BBC zei Holey dat hij meters naar achteren werd geslingerd door de explosie. „Toen ik opstond lagen er overal lichamen op de grond. Mijn eerste gedachte was: ik moet naar binnen om mijn gezin te vinden. Het is me gelukt ze te vinden en het gaat goed met ze.”

De paniek was groot. Iemand vertelt hoe een vrouw in een rolstoel werd weggeduwd om de weg vrij te maken. Er werd gegild en overal lagen schoen, die waren uitgegooid om sneller te kunnen rennen. „Iedereen duwde mensen zo snel mogelijk de trappen op”, vertelde ooggetuige Karen Ford tegen de BBC. Ze zei dat ze geen rook heeft gezien, alleen een „heel, heel harde knal”. Volgens haar man was er nog een tweede knal, maar die heeft zij niet gehoord. „Het was complete chaos”, aldus Ford. „Ik heb geprobeerd mensen te kalmeren.” De situatie werd gevaarlijk. „We dreigden in elkaar gedrukt te worden.”

„We zagen jonge meisjes onder het bloed”, vertelde concertbezoekster Sasina Akhtar tegen The Manchester Evening News.

Volgens Gary Walker, die wordt geciteerd door The New York Times, vond de explosie plaats toen het concert net was afgelopen. Walker, die bij het concert was met zijn vrouw en twee dochters, zei dat hij „een enorme knap hoorde en een lichtflits zag”. Hij draaide zich om en zag dat zijn vrouw gewond was geraakt. Ze had een wond bij haar maag en iets wat leek op een gebroken been. Walker is op de grond naast haar gaan liggen. De grond lag „bezaaid met metalen moeren”.

Kinderen die hun ouders kwijt waren werden naar het Holliday Inn hotel in de buurt gestuurd, in de hoop dat ze elkaar daar zouden terugvinden. Het Hotel stelde opladers voor mobiele telefoons beschikbaar en eten en drinken. Ook mensen in de buurt boden ruimte aan, via twitter met de hashtag #RoomForManchester.

Morgen speelt Ajax de finale van de Europa League tegen Manchester United. Hebben de clubs al gereageerd?

Een officiële reactie van de clubs is er nog niet, maar voor Manchester United roept dit herinneringen op een een tragedie die de club trof in 1958. Op de terugreis van een Europa-Cupwedstrijd in Belgrado stortte op 6 februari 1958 een vliegtuig met aan boord de hele, zeer jeugdige selectie van Manchester United neer vlak na een tussenstop in München. Van de 43 inzittenden waren er 21 op slag dood. Twee van de overlevenden overleden een paar weken later alsnog. Op Old Trafford, het voetbalstadion van United, hangt een klok die stilstaat op het moment van de crash: 15.04. Sterspeler Bobby Charlton overleefde de ramp, net als coach Matt Busby. Het ‘dodenelftal’ ging de geschiedenis in als The Busby Babes.

De Europese voetbalbond UEFA, die dinsdagochtend „geschokt” reageerde, heeft nog geen besluit genomen over eventuele afgelasting of uitstel. Waarschijnlijk gaat het duel, rechtstreeks op tv uitgezonden voor miljarden kijkers, gewoon door.