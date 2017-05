We verspillen minder voedsel

Nederlanders verspillen minder voedsel. In 2016 gooide de gemiddelde Nederlander nog 41 kilo voedsel weg, in 2010 was dat nog 48 kilo. Dit blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Per persoon wordt 57 liter aan dranken, vooral koffie en thee, weggespoeld. Hoeveel dat in 2010 was, is niet bekend.

Brood wordt het meest weggegooid, ruim 9 kilo per persoon per jaar. Vlees wordt minder verspild, maar de milieubelasting daarvan is wel groter, houdt duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal voor. De klimaatbelasting van vlees, zuivel en brood is goed voor 30 procent van de totale klimaatbelasting als gevolg van verspilling.

Nederlanders kopen zo’n 337 kilo vast voedsel per jaar – daarbij horen ook sauzen en soepen. 21 kilo ervan zijn bijvoorbeeld schillen en eierschalen, maar 316 kilo kan gewoon gegeten worden. 13 procent is zogenaamd vermijdbaar voedingsverlies. In totaal belandt jaarlijks 700 miljoen kilo eetbaar voedsel in de vuilnisbak. Uitgedrukt in geld is dat 145 euro per persoon per jaar.

In gehele EU meer verspilling

In de Europese Unie wordt twintig procent van het voedsel weggegooid dat voor Europeanen is geproduceerd. De helft van de gemiddeld 173 kilo die per EU-inwoner verspild wordt, gaat thuis bij de consument verloren, de andere helft komt voor rekening van boeren, producenten, distributeurs, supermarkten, et cetera.

Milieu Centraal en het Voedingscentrum, dat Nederlanders adviseert over voeding, zijn niet onverdeeld positief over de 7 kilo die per persoon minder wordt verspild dan zes jaar geleden. “Het verschil tussen huishoudens is heel groot, 7 kilo is te weinig om van een significante daling te spreken”, zegt een woordvoerder van Milieu Centraal. Een verklaring voor de afname kan ze dan ook niet geven.