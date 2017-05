VVD-fractie tegen beschermingswal minister Kamp

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is het niet eens met de door het kabinet voorgestelde beschermingsmaatregelen voor Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Daarmee gaat de fractie in tegen het voornemen van de eigen minister Henk Kamp (Economische Zaken, VVD) om een afkoelingsperiode in te lassen van een jaar voor een bedrijf dat een ongewenst overnamebod ontvangt. Dat voorstel deed hij in een brief aan de Tweede Kamer afgelopen zaterdag.

„Die brief heeft mij niet overtuigd dat zo’n afkoelingsperiode van een jaar nuttig en wenselijk is”, zegt Aukje de Vries, VVD-Kamerlid en woordvoerder in de commissie Economische Zaken. Als liberale partij hecht de VVD aan zo min mogelijk overheidsbemoeienis met de markteconomie. De VVD-fractie wil er niet zozeer voor zorgen dat individuele bedrijven beschermd zijn, als wel „het Nederlandse investerings- en vestigingsklimaat”. „Dat staat voor ons voorop”, aldus De Vries. „Bovendien begrijp ik dat een dergelijke maatregel mogelijk in strijd is met Europese wetgeving.”

Dat de fractie hiermee tegen een eigen VVD-bewindspersoon ingaat, vindt zij niet opvallend. „De fractie maakt z’n eigen afweging.”

Kamp: kabinetsvoornemen afgestemd met VVD-fractie

Minister Kamp schreef namens het kabinet dat het „wenselijk” is dat het bestuur van een onderneming „voldoende tijd heeft om een zorgvuldige reactie voor te bereiden”. Deze maatregel zou een „preventieve werking” hebben op ongewenste biedingen.

Een woordvoerder van minister Kamp zegt dat het kabinetsvoornemen met de VVD-fractie is afgestemd – „dat is voor een coalitie niet ongebruikelijk” – maar dat overleg wees er volgens hem niet op dat de fractie tegen het voorstel van Kamp is. „De fractie zal straks ongetwijfeld veel kritische vragen hebben in het debat, maar ik geloof niet dat ze er nu al tegen zijn.” Dat debat over bescherming van Nederlandse bedrijven bij buitenlandse overnames is gepland op 13 juni.

Andere fracties in de Tweede Kamer hebben de afgelopen maanden hun bezorgdheid over de overnamegevechten rond AkzoNobel en Unilever uitgesproken. Zij neigen, net als het kabinet, naar meer wettelijke bescherming van het Nederlandse bedrijfsleven.

Vijandige overnamepogingen

Aanleiding voor het kabinetsvoorstel voor een wettelijke bedenktijd van een jaar is de strijd rond het Nederlandse verf- en chemieconcern AkzoNobel, dat wordt belaagd door de Amerikaanse concurrent PPG. Eerder dit jaar wist levensmiddelengigant Unilever een ongewenst bod van het Amerikaanse Kraft Heinz voorlopig af te slaan. KPN en PostNL hadden eerder te maken met vijandige overnamepogingen door buitenlandse concurrenten. Die vinden doorgaans onder grote tijdsdruk plaats.

Op 1 juni organiseert de Tweede Kamer een hoorzitting met deskundigen en betrokkenen marktpartijen over de mogelijkheden en wenselijkheid van betere bescherming van Nederlandse bedrijven.