Steeds meer jongeren volgen gaming-wedstrijden

De aandacht voor het professionele gaming, de esports, groeit snel onder millennials. Vier op de tien Nederlanders tussen de 14 en de 35 jaar houden zich nu bezig met game-competities: ze kijken naar gamewedstrijden, bezoeken evenementen, of spelen zelf mee, schrijft marktonderzoeksbureau Nielsen Sports. De organisatie deed onderzoek onder duizend jongeren.

De groei gaat snel: 15 procent van alle geïnterviewde esportfans begon drie jaar geleden. Dat aantal verdubbelde in het daaropvolgende jaar en verdubbelde opnieuw in 2016.

Hoewel je de cijfers kunt relativeren – Nielsen selecteerde voor het onderzoek naast vijfhonderd doorsnee millennials ook vijfhonderd fans van competitief gamen – klopt dit beeld wel, zeggen kenners. Volgens Niels Roodenburg van eMense, een productiehuis voor esports, telt Nederland ongeveer een miljoen mensen die iets met competitief gamen doen.

De sector groeit al jaren. Vorig jaar was deze volgens het marktonderzoeker Superdata goed voor zo’n 892 miljoen dollar wereldwijd in tickets, merchandise en prijzengeld. In Azië zijn esports het grootste, vooral in Zuid-Korea, waar het professioneel gaming werd geboren.

Belangrijke reden voor de groei in Nederland: de FIFA-competitie die sinds begin dit jaar wordt uitgezonden door Fox Sports. 43 procent van de esportfans volgt het digitale voetbal. „Dankzij games als FIFA is het competitief gamen laagdrempeliger geworden”, zegt Roodenburg. Vroeger waren de hoofdrolspelers in de esport-wereld niche strategiespellen als StarCraft. Maar de afgelopen jaren nam de verscheidenheid aan games toe. Zo werkt eMense nu aan een Formule 1-kampioenschap, zegt Roodenburg.

Live YouTube-kanalen en Twitch, een platform voor game-uitzendingen, hebben individuele eSporters centraal gesteld. De platforms zijn toegankelijk voor iedereen die een poging wil doen om beroemd te worden in het game-circuit. Gamers als League of Legends-speler Fabian Diepstraten houden er populaire eigen zenders op na.

Esportfans zijn tribaal ingesteld

Daar maken sponsoren gretig gebruik van. De Nederlandse profs verdienen hun geld door reclame te maken voor hun sponsors, via t-shirts, apparatuur en advertenties. Een gamer met Ziggo-shirt voor de camera zetten? Het werkt, volgens het Nielsen-onderzoek: de merknamen blijven langer hangen bij esportfans. Steeds meer sponsors zetten in op ‘eigen’ esportevenementen, zoals de E-Divisie en de Dutch College League.

Wel waarschuwt Nielsen dat dit onderzoek slechts een begin is. Gamers zijn tribaal ingesteld. „De League of Legends-gemeenschap is heel anders dan de groep FIFA-spelers”, zegt Sebastiaan Westerhout van Nielsen. Om esporters echt te doorgronden, moeten ze per sport worden uitgemeten.