Thuiskok: Panna cotta

De vlier ken ik vooral van de hippe limonades en waar vlierbloesemsiroop aan is toegevoegd. De bloesem is nu goed. Wil je er een siroop van maken, doe dan twee vergieten vol bloemenschermen (niet wassen) in suikerstroop (1 l water en 1 kg suiker) 48 uur op een koele plaats staan. Daarna zeven en je kunt het 4 tot 12 weken gebruiken. Eind augustus zijn ook de bessen rijp, daarmee kun je deze panna cotta maken. Pas wel op, want onrijpe bessen zich een beetje giftig.

Doe voor de panna cotta de slagroom met 100 gram suiker en twee opengesneden vanillepeulen in een pan. Breng bijna aan de kook en laat de peulen een uurtje op een laag vuur trekken. Week de velletjes gelatine in koud water. Haal de pan van het vuur. Verwijder de peulen, schraap de zaadjes uit de peul en doe die ook in de pan. Knijp de blaadjes gelatine uit en los ze op in de warme room. Vul kleine bakjes met de room, dek af met folie, en zet een paar uur in de koelkast. Om 300 gram bessen over te houden heb je wat meer nodig, dus pluk bijna een pond vlierbessen met scherm. Was, selecteer en rits ze. Doe dan 300 gram bessen met het water in een pan, laat 20 minuten koken, en druk ze door een zeef. Zet het sap op met 75 gram suiker en laten even inkoken. Overgiet de roompuddinkjes met het vlierbessensap.