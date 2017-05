Strafzaak tegen Holleeder januari 2018 van start

De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen Willem Holleeder begint niet in september, maar in januari 2018. Zowel de advocaten van Holleeder als het Openbaar Ministerie hebben aangegeven meer voorbereidingstijd nodig te hebben. Dat maakte de rechtbank van Amsterdam dinsdag bekend.

Waarom duurt het zo lang voor de zaak inhoudelijk wordt behandeld? Lees: De zaak-Holleeder: een langslepend familiedrama

Opschorting voorarrest afgewezen

Het verzoek van de verdediging van Holleeder om zijn voorarrest op te schorten heeft de rechtbank afgewezen. Holleeder heeft nog drie resterende jaren celstraf openstaan van een vorige veroordeling. Die mag hij uiteindelijk bij een eventuele vrijspraak afstrepen tegen de tijd dat hij nu in voorarrest zit.

Op het moment dat Holleeder in februari 2016 werd opgepakt, was hij voorwaardelijk vrij. Omdat hij tijdens die proeftijd opnieuw een strafbaar feit pleegde - hij bedreigde Peter R. de Vries met de dood - trok de rechtbank de voorwaardelijke invrijheidsstelling in en moest hij de drie resterende jaren nog uitzitten. Het hoger beroep van Holleeder werd in april door de Hoge Raad verworpen.

Zaak Holleeder

Er zijn inmiddels al elf zittingen geweest over de zaak-Holleeder. De crimineel zit vast op verdenking van betrokkenheid bij liquidaties van vijf vermeende rivalen uit de Amsterdamse onderwereld, onder wie mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra. Vorig jaar werd de aanklacht toegevoegd dat hij een moord zou hebben beraamd op zijn zussen, Astrid en Sonja, en Peter R. de Vries.

Holleeder is in 2007 veroordeeld voor afpersing van Endstra en hasjhandelaar en pandjesbaas Kees Houtman. Beide slachtoffers zijn geliquideerd: Endstra in 2004 en Houtman in 2005.