Speuren op internet naar een kaartje voor Ajax

Slechts tienduizend kaarten waren er beschikbaar voor Ajax-fans die de Europa League-finale tegen Manchester United in Stockholm woensdag wilden bijwonen in hun vak. De club tuigde een complex kaartverkoopsysteem op om ervoor te zorgen dat de felbegeerde tickets alleen bij de echte fans terechtkwamen. Een goed initiatief in de strijd tegen zwarthandel, maar de uitvoering liet hier en daar te wensen over.

Op maandag 15 mei waren eerst de uitkaarthouders aan de beurt. Tickets die hierna overbleven, gingen de volgende ochtend om 10.00 uur voor 77,50 euro per stuk in de verkoop voor seizoenkaarthouders. Mensen die door de lange onlinewachtrij kwamen, moesten eerst een kopie van een geldig legitimatiebewijs uploaden. Pas daarna kreeg de koper een ‘wisselticket’, dat later bij de Arena voor het uiteindelijke toegangsbewijs kon worden omgewisseld. De toegangsbewijzen waren binnen 25 minuten uitverkocht.

Strikt persoonsgebonden

Dit strikt persoonsgebonden beleid moest ervoor zorgen dat de kaarten niet voor woekerprijzen in het illegale circuit belanden. „Wij vinden tienduizend tickets veel te weinig”, zegt een woordvoerder van Ajax. Dat heeft de club ook kenbaar gemaakt aan de UEFA, die over de kaartenverdeling gaat. „Wij vinden het in dit geval dan ook extra belangrijk dat onze loyale supporters ons steunen. Vandaar dit systeem.”

Ajax speurt „een paar keer per dag” actief naar kaarten die online alsnog worden aangeboden, zo bevestigt een woordvoerder. „Wij hebben al een paar mensen betrapt, maar het gaat hier niet om noemenswaardige aantallen”, aldus de zegsman. „De tickethouders zijn bij ons bekend en we zullen per geval bekijken welke gevolgen dit voor hen heeft.”

Maar veel fans voor wie het dichtgetimmerde verkoopsysteem nu juist was opgezet, waren niet te spreken over de gang van zaken. Vriendengroepen hadden vaak het probleem dat niet iedereen door de wachtrij heen kwam. Soms bemachtigde slechts één iemand een ticket, die vervolgens alleen naar Stockholm moest gaan. Om deze reden haalde een enkeling zijn kaartje zelfs niet op.

Een fan stelde op social media dat de verkoop al om 9.59 uur los ging, een minuut te vroeg dus. Een groep van drie vrienden die samen kaartjes omwisselde in Amsterdam kwamen alle drie in een andere ring in het stadion te zitten. Niet bepaald gezellig.

Frustratie bij de fans

Ajax snapt de frustratie bij de fans, maar zegt dit systeem juist in het belang van de supporters te hebben opgesteld. ,,Er zullen altijd dingen niet perfect gaan, maar we doen alles om de juiste mensen, de echte fans, het stadion binnen te krijgen”, zegt de woordvoerder. „Wij kijken dan ook naar de positieve dingen en focussen ons op een groot voetbalfeest woensdag voor al die mensen die de moeite nemen om helemaal naar Zweden te komen.”

De club vraagt ook om een beetje begrip, gezien de korte voorbereidingstijd: „Wij hoorden donderdag 11 mei even voor middernacht pas dat de ploeg naar de finale ging. Maandagochtend moesten de eerste kaarten al in de verkoop.”

Naar Stockholm reizen met het ticket en een seizoenkaart van iemand anders is volgens Ajax zinloos. Ter plekke worden supporters volgens de club niet alleen op hun plaatsbewijs, maar ook op hun paspoort gecontroleerd. „Misschien lukt dat niet bij alle tienduizend, maar die controle is er zeker”, aldus Ajax. Met deze waarschuwing wil de club mensen verder ontmoedigen om toch met een overgekocht kaartje naar de Friends Arena in de Zweedse hoofdstad af te reizen. Het ligt ook voor de hand dat controles na de aanslag in Manchester van maandagavond nog strenger zullen zijn.

Duizenden neutrale kaarten

Het beschreven beleid gaat enkel op voor de Ajax-kaarten, hoewel Manchester United ook een soortgelijk ID-controle in hun systeem had ingebouwd. Naast de tienduizend tickets voor de ‘Red Devils’ waren er nog 28.000 ‘neutrale’ kaarten over. Voor 17.000 van deze tickets konden geïnteresseerden zich sinds maart aanmelden. Hieruit werden op 7 april 17.000 mensen geloot die daadwerkelijk een plaatsbewijs konden aanschaffen.

De overige 11.000 kaarten werden door de UEFA vergeven aan de lokale organisatie, sponsors, journalisten. Het zijn vooral deze krap dertigduizend ‘neutrale’ tickets die in het illegale verkoopcircuit eindigden. Op maandagmiddag waren via Marktplaats kaarten te vinden van 350 tot 2.000 euro per stuk. Op een website gespecialiseerd in verkoop van uitverkochte evenementen werd diezelfde dag tussen de 517 en 1.574 euro per ticket gerekend – met een enkele uitschieter naar 8.000 euro voor een VIP-plek. In alle gevallen waren het ‘neutrale’ zitplaatsen die werden aangeboden.

Kaartjes voor Anouk

Overigens was de Europa League-finale niet het enige evenement waarvoor massaal tickets werden aangeboden op online verkoopsites. Concertkaartjes voor Anouk in de Ziggo Dome op woensdagavond doken juist veelal voor lagere prijzen op bij Marktplaats en Ticketswap. Vaak werd de finale van Ajax expliciet als reden genoemd voor de verkoop.