Premier May: nieuwe aanslag ophanden, dreigingsniveau naar ‘kritiek’

De Britse premier Theresa May heeft het dreigingsniveau in Groot-Brittannië verhoogd van ‘ernstig’ naar ‘kritiek’, het hoogste niveau. Dat zou er op duiden dat een nieuwe aanval ophanden is. De premier zegt dat het mogelijk is dat er een grotere groep verantwoordelijk is voor de aanslag van maandag waarbij 22 doden vielen. NRC-correspondent Melle Garschagen:

May: 'het is een mogelijkheid die wij niet kunnen negeren dat er een grotere groep individuen hier achter zit'. — Melle Garschagen (@mgarschagen) May 23, 2017



Islamitische Staat (IS) heeft dinsdag de aanslag geclaimd, maar aangezien die organisatie vaker de verantwoordelijkheid van aanslagen opeist die niet door leden van IS zijn gepleegd, is die claim niet betrouwbaar.

Het verhoogde dreigingsniveau betekent dat de regering overal in het land het leger kan inzetten. Ze zullen vooral zichtbaar aanwezig zijn bij grote evenementen zoals concerten en voetbalwedstrijden, aldus May. De militairen komen onder het commando van de politie te staan.

Sinds 2014 was het dreigingsniveau ‘ernstig’. Het is pas drie keer eerder voorgekomen dat het dreigingsniveau in Groot-Brittannië naar ‘kritiek’ werd opgeschaald. De eerste keer was in 2006, toen een plan om intercontinentale vluchten te saboteren, mislukte. In 2007 werd het niveau weer verhoogd, toen in verband met een aanslag op het vliegveld van Glasgow.