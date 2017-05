Nieuwe lening aan Griekenland uitgesteld

Een nieuw deel van de lening van de Europese Unie aan Griekenland wordt uitgesteld. De ministers van Financiën van de eurolanden zijn het nog niet eens over de voorwaarden voor een nieuwe lening. De eurozone houdt vast aan eerder gestelde voorwaarden waaraan het Zuid-Europese land moet voldoen. Een deel van de bezuinigingswetten is nog niet aangenomen door het Griekse parlement. Daarnaast konden de EU en het IMF het niet eens worden over schuldenverlichting voor Griekenland.

Griekenland heeft een nieuwe lening nodig om te voorkomen dat het land in juli een tekort krijgt, als het ruim 7 miljard euro aan leningen moet aflossen. In ruil voor het nieuwe gedeelte van de lening, afkomstig uit een steunpakket van in totaal 86 miljard euro, kreeg de Griekse regering vorige week een deel, maar niet alle nieuwe bezuinigingsmaatregelen door het parlement in Athene.

Het parlement ging akkoord met belastingverhogingen en bezuinigingen op pensioenen. De bezuinigingen stuiten binnenlands op veel verzet. Naar verwachting wordt er tijdens een nieuwe bijeenkomst in juni wel een akkoord bereikt.

IMF

Ook het IMF speelt een rol in de onderhandelingen. Het IMF twijfelt of het meewerkt aan een steunprogramma van de Europese Centrale Bank. De instantie mag alleen meewerken aan steunprogramma’s als schulden in het betreffende land niet leiden tot een jarenlange negatieve groei. Vooralsnog lijkt de EU, en vooral Duitsland, vast te houden aan strengere hervormingen. Het IMF pleit voor het kwijtschelden van een deel van de schulden. Alleen als de EU de schulden verlicht kan het IMF bijdragen.

In juli 2015 bereikten de eurolanden een akkoord voor een nieuw steunpakket aan Griekenland, van in totaal 86 miljard euro. Daarvan is tot nu toe 31,7 miljard euro uitgekeerd.