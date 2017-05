Op weg naar mijn eerste baan neem ik de trein. Ik zit op het balkon en lees een boek. Een mevrouw komt binnen en wacht alvast bij de uitgang. Ze is in de zestig met donker paars geverfde krullen. Ze kijkt mij vriendelijk aan en zegt: „Ik ben altijd zo moe nu ik om zes uur opsta”. Ik sla mijn boek half dicht. „Toen ik nog in Amsterdam werkte, had ik geen probleem, maar nu ben ik altijd zó moe.” Ik wil haar opbeuren en zeg: „Ah joh, drink je straks een kop koffie en dan ben je weer helemaal wakker”. Ze lacht: „Sorry, ik heb nu geen tijd maar een andere keer lijkt mij gezellig.”

