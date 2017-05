‘Minder spannend dan vooraf gedacht’

En? Hoe ging het?

„Het ging heel goed. Ik ben goed in biologie en wist best wel veel. We hadden twee uur de tijd, maar ik was al na anderhalf uur klaar.”

Wat was de moeilijkste examenvraag?

„De vraag over bijen die het nest opruimen. Een recessief gen bepaalt of een werkster een dode larve kan opruimen. Werksters met het dominante gen kunnen dode larven niet opruimen. Je moest weten hoe groot de kans is dat een werkster uit een bepaald eitje dode larven kan opruimen. Ik denk dat ik die vraag fout had, want ik wist niet hoe ik dat moest uitrekenen.” [Haar antwoord was goed: 50 procent.]

Sloot het examen goed aan op de lesstof?

„Ja, vond ik wel. Er kwamen veel dingen langs die we in de les hadden behandeld; bloedgroepen, bloedstolling, kleurstoffen in bloemen, de levenscyclus van planten.”

Was het stressen de afgelopen weken?

„Een beetje wel. Maar de examens gingen best soepel. Daarom vond ik het uiteindelijk minder spannend dan ik vooraf had gedacht. Ik had me goed voorbereid met een planning en oefenexamens. Maatschappijleer en economie waren de moeilijkste vakken, maar ik denk wel dat ik die ook voldoende heb gemaakt.”

Ben je geslaagd, denk je?

„Ja, dat is het spannendste nu: wat is de uitslag? Ik heb er een goed gevoel over, maar misschien zit ik er wel naast. Je weet het nooit precies. Op 14 juni weet ik het.”

Dit was je laatste examen. Nu feesten?

„Ja zeker, haha. Over een paar dagen ga ik naar Spanje, ergens vlakbij Lloret de Mar. Met m’n moeder. We dachten: doe eens gek. M’n moeder en ik zijn goede vriendinnen van elkaar. We bespreken alles met elkaar.

„Verder zijn er veel feestjes hier en daar. En misschien ga ik ook nog met vrienden naar Terschelling.”

Wat ga je hierna doen?

„Verpleegkunde, hier in Leeuwarden. Net als m’n moeder. Ja, dat wordt wel even anders dan school. Daar is alles je eigen verantwoordelijkheid en gaan ze je echt niet achter je reet aanzitten.”