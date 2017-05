Lee Towers ontvangt Edison Oeuvreprijs

De 71-jarige zanger Lee Towers ontvangt de Edison Oeuvreprijs. Dat heeft de stichting achter de prijs dinsdag bekendgemaakt. Towers zal de prijs in ontvangst nemen op 30 juni in het Nieuwe Luxor Theater in Amsterdam.

De Edison Stichting kent de prijs toe aan Lee Towers “voor zijn enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek”. Towers won al een Edison-beeldje voor zijn albums Defenitelee (1979) en You And Me (1986). In totaal maakte hij 46 albums.

You’ll never walk alone

Lee Towers - zijn echte naam is Leendert Huijzer - werd in 1946 geboren in Bolnes, bij Ridderkerk. In 1976 bracht hij zijn grootste hit You’ll never walk alone uit. Onlangs zong hij deze nog rondom het kampioenschap van Feyenoord, de voetbalclub waar hij fan en boegbeeld van is. Feyenoord draait het nummer vaker bij bijzondere gelegenheden.

Hij is het gezicht van de stad, van de haven, van Feyenoord. Man van het volk. Lees: Lee Towers, de paus van de Coolsingel

Andere hits zijn It’s Raining In My Heart (1976) en Run To Me met Anita Meyer (1986). Towers trad meer dan vijftig keer op in de Rotterdamse zaal Ahoy.

Oudste muziekprijs van Nederland

De Edison is de oudste muziekprijs van Nederland en bekroont Nederlandse artiesten. In 1960 werd een Edison voor het eerst uitgereikt. Ook is het een van de oudste muziekprijzen ter wereld, volgens de eigen website. Alleen de Amerikaanse Grammy Award is ouder; die werd slechts één jaar eerder voor het eerst toegekend.

De naam Edison is een eerbetoon aan de uitvinder van de fonograaf: Thomas Alva Edison. De laatste winnaars van de oeuvreprijs zijn Marco Borsato, André van Duin, Doe Maar, Bløf en Thé Lau.