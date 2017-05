Is snelle thee met een gesopt zakje net zo lekker?

Twee kopjes heet water met twee identieke zakjes zwarte thee van een bekend merk. De stopwatch gaat aan. Een minuut lang wordt in het ene kopje een theezakje op en neer bewogen, terwijl in het andere kopje een zakje rustig stil hangt, drie minuten, volgens de instructies op de verpakking. Het verschil is duidelijk. Rondom het niet bewogen zakje is een lichte kleurverandering zichtbaar, maar de rest van het water is kleurloos. Het water van het gesopte kopje is daarentegen volledig donkerbruin gekleurd. Een theezakje bewegen zorgt ervoor dat thee sneller kleurt.

Ook het smaakverschil tussen de donkere en lichte thee is opvallend. Meerdere wetenschapsredacteuren vinden dat de gesopte, donkere thee duidelijk meer smaak heeft. Zorgt ongeduldig ‘soppen’ ervoor dat de thee sneller trekt? Of verspreid je alleen de kleur?

„Wij raden soppen af”, vertelt Sanne Munnikhuis, medewerker klantenservice van koffie- en theeverkoper Simon Lévelt aan de telefoon. „Je moet de theeblaadjes de tijd geven om het water op te nemen om vervolgens hun smaakstoffen af te kunnen geven.” Dat thee een donkere kleur heeft betekent niet dat alle smaken ook al de tijd hebben gehad om los te komen uit de theeblaadjes.

Op veel theeverpakkingen wordt aangegeven hoe lang je de thee moet laten trekken. Die tijd is afhankelijk van de smaakstoffen en het formaat van de theeblaadjes, vertelt Munnikhuis. Kleine blaadjes verspreiden de kleur, geur en smaak sneller dan grote. Uit die kleine stukjes theeblad vervliegen de stoffen die voor de geur en smaak zorgen sneller. Dat maakt ze van lagere kwaliteit. „Die kleine restblaadjes worden meestal gebruikt voor voorverpakte theezakjes”, vervolgt Munnikhuis.

En dan komt het niet eens zo gek uit dat mensen die met theezakjes thee zetten vaker meer haast hebben, valt uit Munnikhuis’ woorden op te maken, dan degenen die de tijd nemen om van losse blaadjes thee te trekken.

Zodra de theeblaadjes de tijd hebben gehad om hun smaakstoffen af te geven, kan soppen wel zinvol zijn. Dat concluderen onderzoekers van Unilever Research in Engeland.

Ze onderscheiden in het trekken van thee drie stappen: eerst komen de oplosbare stoffen uit de theeblaadjes vrij in het theezakje, dan verplaatsen ze zich door de wand van het zakje heen en tenslotte verspreiden ze zich door het hele kopje.

Met behulp van een automatische tea bag dunker (theezakjessopper) lieten de onderzoekers zes minuten lang een theezakje heen en weer bewegen in een glas met heet water. Dat deden ze met een strak ritme van 25 sopbewegingen per minuut. Vervolgens maten ze de hoeveelheid theestoffen die het water had opgenomen en vergeleken die met een kop waarin een zakje bewegingloos had gehangen.

Het statische zakje had deed er vier keer langer over om dezelfde hoeveelheid thee in het water op te lossen dan het dynamische zakje. Zodra de oplosbare stoffen uit thee vrij zijn gekomen (en dat is dus verschillend per theesoort), kun je dus naar hartelust soppen om ze door je kopje te verspreiden.

Het kan natuurlijk dat je thee die keurig de aangegeven minuten heeft staan trekken helemaal niet lekker vindt. Te sterk. Sommige mensen drinken hun thee liever slap. Dat betekent voor die mensen toch: kort soppen.