Is de wereld klaar met Johnny Depp?

Bij Disney knijpen ze hem best: schaadt de afbladdering van filmster Johnny Depp (53) hun filmserie Pirates of the Caribbean? Het gaf te denken dat Potterfans eind vorig jaar wereldwijd protesteerden toen Depp gecast bleek te zijn als Grindelwald – de nieuwe Voldemort, zeg maar – in Harry Potter-spin-off Fantastic Beasts and Where to Find Them. In de eerste trailers van Salazar’s Revenge ontbrak Depp daarom, terwijl hij toch echt de hoofdrol speelt.

Als piraat Jack Sparrow, een dronken, sluwe chaosartiest, is Depp hart en ziel van Disneys ‘filmfranchise’ naar de gelijkmatige pretparkattractie. In 2003 was hij volgens de filmkritiek debet aan het verrassende succes van deel één: Pirates of the Caribbean: Curse of the Black Pearl. Depp, toen vooral bekend van auteursfilms van Tim Burton, Terry Gilliam en Jim Jarmusch, kwam pas in beeld voor de rol na Jim Carrey, Christopher Walken en Michael Keaton. Zijn idee om Jack Sparrow met vettig haar en kohl om zijn ogen te modelleren naar Rolling Stone Keith Richards – die in latere delen zijn piratenvader speelde – gold evenwel als briljant.

Jack Sparrow maakte van cultacteur Johnny Depp een superster, maar anno 2017 is hij in zwaar weer gezeild. Sinds 2011 – toen The Guardian koerde dat „iedereen in pudding verandert als Depp binnenkomt” – gaat het bergafwaarts. Op de set van The Rum Diary – over de jonge jaren van zijn vriend en idool Hunter S. Thompson – ontmoette hij toen actrice Amber Heard. De film flopte, maar dat was geen probleem: met zo’n passieproject houden studio’s hun A-sterren tevreden.

Depp verliet zijn Franse vriendin Vanessa Paradis voor Heard, maar hun huwelijk eindigde in 2016 in een vechtscheiding die Depps reputatie bezoedelde. De serene, excentrieke artiest veranderde in een alcoholische, jaloerse hystericus door de huiselijke taferelen die Heard liet uitlekken: een selfie met gebutst gelaat, een tierende Depp die in de keuken een fles kapot gooit en zich een bierpul rode wijn inschenkt. In augustus beperkte Depp verdere imagoschade met 6,8 miljoen dollar voor Heard, die inmiddels in Tesla-miljardair Elon Musk een rijkere vriend had gevonden. Maar toen ze bleef uitweiden over huiselijk geweld vlogen de ex-geliefden elkaar opnieuw in de haren met claims en tegenclaims.

Verwende ster

Volgde ontluistering twee: op zoek naar geld voor Heard raakte Depp in conflict met The Management Group (TMG), die zijn financiën beheerde. Depp eiste 25 miljoen dollar aan onrechtmatig ingehouden percentages, waarna zijn huishoudboekje op straat kwam: 30.000 dollar aan wijn en 200.000 aan privéjets per maand, 3,6 miljoen jaarsalaris voor zijn 40-koppige staf, 14 villa’s en penthouses, een atol bij de Bahama’s, 12 containers Hollywood-memorabilia, enzovoorts.

Een verwende ster die boven zijn stand leeft, werd het beeld. Want na een serie flops lopen Depps inkomsten terug: in 2015 en 2016 leidde hij Forbes’ jaarlijst van Hollywoods meest overbetaalde acteurs. In 2012 liep vampierkomedie Dark Shadows al matig, in 2013 werd spektakelwestern The Lone Ranger het fiasco van het jaar. Depp speelde met een dode kraai op zijn hoofd de indiaan Tonto: een bizarre sidekick die, net als Jack Sparrow, brutaalweg de hoofdrol opeist. Maar het publiek was erop uitgekeken, Depps improvisaties leken nu maniertjes. Zonder pruik, mascara en gimmicks stelde hij als acteur weinig voor, klonk het nu vaak.

Sindsdien wisselt Depp teleurstellingen – sf-romance Transcendence, komedie Mortdecai, Alice through the Looking Glass – af met een zuinig succesje als gangsterfilm Black Mass. Als nu ook deel 5 van Pirates of the Caribbean tegenvalt, zal Hollywood hem als ‘box office poison’ afschrijven. Hij kan dan beter respect en zelfrespect herwinnen via kleine, artistieke films. Wie weet herinneren we ons dan weer de begenadigde acteur met drie Oscarnominaties.