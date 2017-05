Informateur Schippers kan door met ChristenUnie aan tafel

D66 gaat, met breed uitgemeten tegenzin, toch praten met de ChristenUnie - en op de achterbank de SGP. De senaat behandelt vandaag het Oekraïneverdrag, waar ook het CDA volgende week mee zal instemmen. Een bindend referendum is ondertussen verder weg dan ooit.

RUTTE III: Na een week spartelen gaat D66 in de fractievergadering van vandaag toch akkoord met een onderhandelingsronde met de ChristenUnie. Het blijft een “onwenselijk” kabinet, volgens Alexander Pechtold, maar na de breuk met GroenLinks zijn alle alternatieven geblokkeerd met een harder ‘nee’ dan dat van hem. Bovendien bewoog ook Gert-Jan Segers gisteren. Hij noemde de ‘voltooidlevenwet’ opeens geen breekpunt meer - wetende dat daar in het parlement nu geen meerderheid voor lijkt.

Liberaal-religieus: “Toen bleef er maar één optie over en dat is VVD, CDA, D66 en ChristenUnie”, zei Schippers na weer een nieuwe ronde gesprekken met fractievoorzitters. Dat betekent niet dat die vier partijen makkelijk overeenstemming zullen bereiken. Wat betreft klimaat, migratie en inkomensverdeling wijkt de ChristenUnie niet wezenlijk af van GroenLinks. Maar op het gebied van Defensie, Europa, landbouw en zelfbeschikking juist wel. Op het partijcongres van de ChristenUnie vroegen leden zich zaterdag af of deze coalitie wel zo’n goed idee is: “Je gaat toch ook niet trouwen met iemand die jou niet echt wil?” Bovendien biedt de partij vijf zetels, wat zo’n krappe meerderheid biedt dat een coalitie bij alles rekening moet houden met de nog conservatievere SGP.

Onredelijkheid: Dat Pechtold er zo lang over deed om bij te komen van de breuk met GroenLinks, en dat hij wel moest draaien door alle uitsluitingen van andere partijen, ziet politiek columnist Tom-Jan Meeus als symptoom van de alom aanwezige politieke onredelijkheid.

Het belangrijkste nieuws van het Binnenhof en een inkijkje in de politieke dag die komen gaat. Stuur mij De Haagse Stemming

Panel: Volgens het politieke NRC-panel van (ervarings)deskundigen doet D66 er juist niet verstandig aan met de ChristenUnie in zee te gaan. De ‘insiders’ zien liever dat de PvdA van Lodewijk Asscher alsnog aanschuift.

INITIATIEFWETTEN DOOD: Het gaat sowieso niet lekker met initiatiefwetten van D66. Na de PvdA heeft ook GroenLinks haar handtekening weggehaald onder de wet die een bindend referendum zou moeten regelen: een grondwetswijziging waarvoor geen - tweederde - meerderheid in zicht was. Vandaag en volgende week spreekt de senaat met deskundigen over de actieve donorregistratie. Ook daarvoor is geen vanzelfsprekende meerderheid. Datzelfde geldt voor de, nog in de Eerste Kamer te agenderen, initiatiefwet om wiet te reguleren.

OEKRAÏNE: Dat referenda in Den Haag minder populair zijn, komt door de kater van de volksraadpleging over het associatieverdrag met Oekraïne. Toch verloopt de ratificatie daarvan - ondanks de negatieve referendumuitslag - nu juist wél gunstig voor D66 en het demissionaire kabinet. De vraag is niet of de Eerste Kamer er volgende week mee instemt, maar of de CDA-fractie dat unaniem of gespleten doet. Ex-staatssecretaris van Europese Zaken Ben Knapen voert vandaag in het debat het woord namens het CDA. Over de verdeling in zijn fractie wil hij tot de stemming volgende week niets kwijt. Maar andere CDA-senatoren hebben Rutte al gerustgesteld dat de twee zetels die de meerderheid uit de Tweede Kamer (VVD, PvdA, D66 & GroenLinks) tekortkomt in de senaat, sowieso door het CDA worden geleverd.

BRUSSEL: Het plan dat demissionair minister Kamp aankondigde om na een ‘time out’ van een jaar Nederlandse bedrijven tegen vijandige overnames te beschermen, is volgens experts die het FD verzamelde niet EU-proof. De Europese Commissie draagt het nieuwe kabinet ondertussen op om meer vaste banen te creëren. De toename van het aantal - slecht verzekerde en pensioenloze - zelfstandigen ondermijnt de verzorgingsstaat. Ook moeten de lonen hier omhoog, vindt de Commissie.

WAT WIJ VOLGEN: De fractievergaderingen van D66 en de ChristenUnie (op ons formatieblog), en het debat over het Oekraïnereferendum uiteraard. De Tweede Kamer zal ondertussen meer willen weten van het plan van Kamp, de intrekking van de zaak die Turkije had aangespannen tegen de IND en de vermoedelijke aanslag bij een concert in Manchester.



NB: In verband met Hemelvaartsdag verschijnt De Haagse Stemming aanstaande donderdag niet. In de nieuwsbrief van afgelopen zaterdag ontbrak de juiste link naar het portret van Alexander Pechtold. Dat is hier te vinden.



QUOTE VAN DE DAG

“Als Pechtold nee zegt, wordt dat meestal wel weer ja. Dat heeft altijd een paar dagen nodig.”

Een politieke opponent die eerder met Pechtold onderhandelde in NRC.