Impasse formatie zet druk op Rutte

De kabinetsformatie is op een chaotische manier vastgelopen nu D66 en ChristenUnie niet met elkaar aan tafel gaan zitten. In een verkennend gesprek eiste Alexander Pechtold (D66) op dinsdagmiddag volgens betrokkenen meteen concessies van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. Die weigerde, hij was niet gekomen om meteen te onderhandelen.

Voor de beoogde coalitiepartners VVD en het CDA kwam de breuk tussen Pechtold en Segers als een onaangename verrassing. Informateur Edith Schippers (VVD) had die twee bij elkaar gezet, doel was een kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. VVD en CDA waren ervan uitgegaan dat de onderhandelingen snel konden beginnen. Bij hen overheerste op dinsdagavond verbazing en boosheid. „Hij is helemaal de weg kwijt”, klonk het over Pechtold. „Hij moet echt een onmogelijke wensenlijst op tafel hebben gelegd.”

Volg de laatste ontwikkelingen in ons : formatieblog.

D66 was dinsdagavond niet bereikbaar voor het geven van een toelichting.

Volgens ingewijden gingen Pechtolds eisen niet alleen over medisch-ethische thema’s, waarover de twee partijen totaal verschillend denken. Pechtold zou over een heel scala aan onderwerpen zijn begonnen.

Het gesprek duurde meer dan drie uur. Schippers deed verschillende pogingen om het gesprek verkennend te houden – Segers was niet gekomen met een mandaat van zijn partij om al van alles ‘weg te geven’ en de twee andere partijen waren er niet bij. Maar dat mislukte.

De twee partijleiders kwamen naar buiten met de mededeling dat ze elkaar „diep in de ogen” hadden gekeken en dat onderhandelen geen zin had, zonder in te gaan op de inhoud.

Hoe moet het nu verder?

De impasse in de kabinetsformatie is nu compleet. De poging om samen met de ChristenUnie een coalitie te vormen is voorbij voordat er ook maar één seconde door de vier partijen samen is gesproken.

Hoe het nu verder moet, was op dinsdagavond nog onduidelijk. Schippers zei dat ze haar opdracht nog niet zou teruggeven aan de Tweede Kamer en eerst wilde „nadenken”. Ze zei ook: „Het wordt er niet makkelijker op. Ik kan geen ijzer met handen breken.”

Eerder had Schippers deze combinatie de laatste optie genoemd voor een meerderheidskabinet. Vorige week liepen de onderhandelingen mis van de VVD, CDA en D66 met GroenLinks. Daarna weigerden én de PvdA én de SP om mee te doen als vierde coalitiepartner.

Dat was wel steeds de wens geweest van Pechtold, die met GroenLinks zijn gedroomde partner van tafel had zien verdwijnen. De afgelopen dagen lieten hij en prominente partijgenoten van hem weten dat samenwerking met de ChristenUnie „onwenselijk” was en dat onderhandelingen met die partij net zo goed konden worden „overgeslagen”.

Druk ligt nu bij Rutte

Segers was ondertussen blijven herhalen dat híj bereid was tot „open gesprekken”, zonder blokkades vooraf, al had hij in de verkiezingscampagne laten weten dat zijn partij nooit zou meewerken aan de ‘voltooid-leven-wet’ die D66 graag wil: om te regelen dat mensen die vinden dat het genoeg is geweest, geholpen worden om te sterven.

Op dinsdagochtend leek er juist weer wat beweging te komen in de formatie. Pechtold kreeg van zijn fractie toestemming om een verkennend gesprek te voeren met Segers. Wel bleef de D66-leider, net als de afgelopen week, sceptisch over zo’n formatiepoging. D66 wil niet als enige progressieve partij aan een coalitie met drie conservatieve partijen deelnemen.

Betrokkenen legden het vastgelopen gesprek met Segers ook op die manier uit: Pechtold wilde gewoon niet.

Duidelijk is dat de druk nu vooral bij VVD-leider en beoogd premier Mark Rutte ligt. Eén van de opties is dat hij een ‘proeve van een regeerakkoord’ gaat schrijven en daar vervolgens partijen bij zoekt. Een andere mogelijkheid is dat er een lijmpoging komt met GroenLinks. Dat wil Pechtold graag, maar met zijn harde afwijzing van de ChristenUnie heeft hij niet bepaald goede wil gekweekt onder zijn collega-onderhandelaars.

Alle partijen willen het liefst een kabinet met een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Maar als alle pogingen daartoe mislukken, komt een minderheidskabinet in beeld. Voor de hand ligt dat zo’n kabinet bestaat uit VVD, CDA en D66 – al is het na woensdagavond zelfs denkbaar dat VVD en CDA dat met z’n tweeën gaan doen. Op de vraag of een meerderheidskabinet nu nog realistisch is, wilde Schippers dinsdagavond alleen zeggen dat die optie „uitputtend onderzocht” moet worden.

Voor het weekend zei Schippers nog over de haperende formatie: „Het komt altijd goed. Dit land wordt altijd geregeerd.” Maar dinsdagavond hadden de meeste partijen geen idee hoe het verder moet.

Een vastgelopen kabinetsformatie leidde in Nederland nog nooit eerder tot nieuwe verkiezingen.