Is energiedrank een verslavend middel?

„Bij regelmatig gebruik kan een verslaving aan cafeïne optreden’, staat op de website van Youz over energy drinks. Youz is onderdeel van Antez, een Rotterdamse instelling voor geestelijke gezondheidszorg, en helpt jongeren met een verslaving. Energiedrankjes staan hier in hetzelfde rijtje als alcohol, cannabis en gamen. Erbij staat een verontrustend lijstje risico’s en gevolgen voor de gezondheid, zoals „concentratieproblemen, vermoeidheid, lichte depressie en vitamine-B-tekort”.

De GGZ-instelling ziet Red Bull, Monster of oppepdrankjes onder winkelmerken dus als verslavende middelen. Ze zitten in blikjes of shotjes, ze bevatten cafeïne, taurine en suiker en ze beloven dat ze je ‘vleugels geven’. Maar is energiedrank echt verslavend, zoals wiet of drank?

Woordvoerder Koen Burgerhout van Youz begint met een relativering. „We krijgen die jongeren heel incidenteel binnen. Een handjevol in de afgelopen twee jaar”, zegt hij. Maar bij dat handjevol, dat soms wel tien halveliterblikken pepdrank per dag wegklokte, waren de problemen wel fors. „Door langdurig excessief gebruik zijn die jongeren ernstig ontregeld. Ze waren hyperactief en tegelijkertijd doodmoe door slaapgebrek, met schooluitval en problematische thuissituaties tot gevolg. Die ouders wisten op enig moment ook niet meer wat ze ermee moesten.”

Het verband met de stevige inname van energiedrank legden ze thuis niet direct. Dat gebeurde pas toen de problemen te groot werden en de jongeren of hun ouders hulp zochten.

Die incidentele gevallen worden bij Youz op een vergelijkbare manier behandeld als een alcohol- of cannabisverslaving, legt Burgerhout uit. „Detox en stabilisatie” in jargon. Dus: eerst stoppen en ontgiften – met milde afkickklachten als hoofdpijn en onrust tot gevolg – en soms hulp van medicijnen. En daarna in balans zien te komen zonder ‘middelen’. Je leefstijl veranderen, de oorzaken van je verslaving achterhalen.

Ulco Schuurmans, forensisch arts en jeugdarts bij GGD Hart voor Brabant, herinnert zich twee jongens die waren opgepakt en in de cel zaten. „Die ene dronk een kratje energiedrank per dag en hij vroeg of hij die op cel ook kon krijgen, anders zou hij hartritmestoornissen krijgen”, vertelt Schuurmans. Het is hem misschien zo goed bijgebleven omdat hij het maar zelden ziet, jongeren die zoveel ‘pepsap’ drinken dat ze ziek worden als ze het niet krijgen.

Alles waar je niet zonder kunt, zou je een verslaving kunnen noemen. Maakt dat energiedrank tot een verslavend middel?

„Mensen zeggen dat ze verslaafd zijn aan chocola, aan tv-series, aan kopen. Ja, op die manier kun je ook verslaafd zijn aan de energiedrankjes”, zegt voedingswetenschapper Martijn Katan. Hij is bepaald geen lobbyist van de frisdrankindustrie; Katan toonde eerder het verband aan tussen frisdrank en obesitas, maar bij de vermeende gevaren van energiedrankjes plaatst hij wel kanttekeningen.

„Soms zijn er berichten over mensen die een hartstilstand kregen van energiedrankjes, maar dat is dan meestal in Amerika, waar je van die shotjes met enorme doses cafeïne hebt. Eén blikje Red Bull staat gelijk aan een kop slappe koffie. Om je daar een vergiftiging aan te drinken moet je met een krat op de wc gaan zitten en achter elkaar doordrinken.”

Ook over de onthoudingsverschijnselen maakt Katan zich niet al te veel zorgen. „Wanneer je gewend bent veel koffie te drinken, kan je barstende koppijn krijgen als je ermee stopt. Dat geldt net zo voor energiedrank als je die ineens laat staan. Maar de afkickverschijnselen zijn niet te vergelijken met een delirium. Als je het afpakt, hoef je echt niet 112 te bellen.”

Ook jeugdarts Schuurmans vindt verslaving niet het goede woord voor een stevige dagelijks inname van energiedrankjes – al is het niet zonder risico’s. „Obesitas, een slecht eetpatroon, is risico nummer één van drankjes met zoveel suiker. En als je het drinkt om de manco’s in je eigen functioneren te dichten, is dat ook niet goed. Die oppeppertjes putten je alleen maar uit, met als gevolg dat je er nog maar eentje neemt, en zo maar door. En uiteindelijk raakt ook je dag-nachtritme verstoord”, zegt Schuurmans. Maar is het schadelijk? „Hartproblemen of andere fysieke klachten zie ik in de praktijk niet.”

Verslavend durft ook Jitse van Dijk, sociaal-medisch onderzoeker in Groningen, energiedrankjes nog niet te noemen. „Maar het gedrag zit er wel tegenaan.” Wat hij vaststelt na onderzoek onder bijna 9.000 (weliswaar Slowaakse) tieners: er loopt een pad tussen de consumptie van energiedrank en verminderde schoolprestaties en computergebruik. De jongeren uit het onderzoek die energiedrankjes dronken, hadden meer gezondheids-, gedrags- en schoolproblemen dan jongeren die ze niet dronken.

Van Dijk: „Wie veel achter computer zit, doet dat tot diep in de nacht, wordt dan slaperig, neemt energiedrank en gaat weer door. En de volgende dag op school heb je het weer nodig om bij de les te blijven. Het gewenste effect wordt niet bereikt, maar dat gevoel heb je dan wel.”

Of zoals Schuurmans zegt: „Die drankjes horen bij het hele gedrag. Het zijn vaak jongeren die meerdere problemen hebben, die ze gebruiken.”

Voor jongeren die bij Youz komen, maakt het niet uit of energiedrank aan de definitie van verslavend voldoet. Burgerhout: „Zij zijn door excessief gebruik in de problemen gekomen en hebben hulp nodig. Daarom benoemen en behandelen we het als een verslaving. Het gaat erom dat je leert omgaan met het leven zonder middelen.”

Dit zeggen scholieren over energiedrank

Bij de Spar naast station Amsterdam Sloterdijk kun je er niet omheen. De energiedrankjes staan goed in het zicht bij de ingang, en ook de koelkast is ermee gevuld. Scholieren halen hier hun lunch, af en toe met een energiedrankje erbij. Voor sommigen is dat niet het eerste van die dag.

„Ik heb er vandaag al vijftien op”, zegt Omar Marghich (18), een blikje energy drink in de hand. Gemiddeld drinkt hij er acht per week, „dus dit is wel een uitzondering”, vertelt de student business management aan de Tio-hogeschool. „Het hangt van de dag af.”

Marghich neemt de energiedrankjes vooral als hij erg moe is, zoals vandaag, of als hij waterpijp gaat roken in een shisha lounge. Hij vindt niet dat hij verslaafd is, en lichamelijk heeft hij nergens last van. „Als ik wil slapen, dan slaap ik.” Weet hij ook wat er in de blikjes zit? „Veel suiker, en iets wat je wakker houdt.”

„Er zit sowieso cafeïne in”, zegt Mustafa Aidin (16). Ook hij heeft net bij de Spar een blikje gehaald. Gemiddeld doet hij dat zes keer per week, en niet per se omdat hij er energie van krijgt. „Het is heel lekker én goedkoop”, zegt hij.

Lichamelijk heeft hij er geen last van. Ook slapen gaat goed, zegt hij, zelfs als hij kort tevoren nog een blikje drinkt. „Het lijkt wel alsof ik dan nog beter slaap.”

Niet iedereen is enthousiast over de drankjes. „Als ik alleen al de geur van Red Bull ruik, denk ik al: nee”, zegt Paola Leijssen (19). De scholier van het Barlaeus Gymnasium heeft nog nooit een energiedrankje geprobeerd. „Het zit niet in mijn systeem, en ik heb er dan ook geen behoefte aan. Bovendien: het is ongezond.”

Haar vriendin Emma Heijdeman (18) vult aan: „Er zit veel te veel suiker in en er heerst een nogal armoedige sfeer omheen. Ik heb het ook helemaal niet nodig, ik heb al genoeg energie!”

Ali Yso (17), mbo-student business management, denkt ook dat het drankje niet veel goeds bevat. Hij drinkt sporadisch een blikje, maar vindt het helemaal niet zo lekker. Waarom hij het dan toch af en toe drinkt, kan hij niet zo goed uitleggen. „Voor de smaak?”