Huub Stevens vervangt trainer Anastasiou bij Roda JC

Huub Stevens vervangt trainer Yannis Anastasiou bij Roda JC, vlak voor de laatste play-offs van de club die deze week nog plaatsvinden. Dat maakte de voetbalclub dinsdag bekend:

“Dit betekent dat de club deze week geen gebruik meer maakt van de diensten van Yannis Anastasiou.”

De 63-jarige Stevens, voormalige trainer van Roda JC, wordt toegevoegd aan de technische staf. Hij zal niet op de bank zitten bij de laatste wedstrijden van het seizoen; die rol wordt door de huidige technische staf (Rick Plum, René Trost en Robert-Jan Zoetmulder) op zich genomen.

Play-offs

Het was al bekend dat de Griekse trainer Anastasiou na dit seizoen Roda JC zou verlaten. Hij tekende al een contract voor komend seizoen bij het Belgische KV Kortrijk.

Roda JC eindigde als zeventiende in de eredivisie. De club uit Kerkrade speelt donderdag en zondag tegen MVV voor lijfsbehoud in de finale van de nacompetitie. Het won zondag nipt van Helmond Sport in de play-offs.

Succesvol coach bij Roda JC

Stevens loodste in het seizoen 1994-1995 Roda JC naar een tweede plek in de eredivisie. Vervolgens was hij hoofdcoach bij Schalke ´04, Hertha BSC, 1. FC Köln, PSV, Hamburger SV, Red Bull Salzburg, PAOK Saloniki, VFB Stuttgart en TSG Hoffenheim.