Grootste aantal mensen vindt baan sinds 2009

In het eerste kwartaal van dit jaar vonden 277.000 mensen, die in het laatste kwartaal van vorig jaar geen werk hadden, een baan. Dat is het hoogste aantal sinds 2009, zo blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Het gaat zowel om werklozen als mensen die niet werden meegerekend tot de beroepsbevolking. Zij hadden geen betaald werk en waren niet opzoek naar een baan of waren niet direct beschikbaar.

Afgelopen kwartaal gingen 169.000 mensen aan het werk die niet tot de beroepsbevolking hoorden. Voor een belangrijk deel, in 70.000 van de gevallen, ging het om mensen die niet zochten naar werk omdat ze nog studeerden. Zij vonden dus afgelopen kwartaal vanuit hun opleiding een baan. Een ander deel, 29.000 mensen, was wel opzoek maar niet per direct beschikbaar. De overige mensen waren niet beschikbaar of opzoek vanwege andere redenen zoals ziekte of leeftijd.

Daarnaast vonden 108.000 werklozen afgelopen kwartaal werk. Zij hadden daarvoor geen baan ondanks dat ze zochten naar werk en direct beschikbaar waren.

Vertrouwen in de arbeidsmarkt

Steeds meer mensen vinden werk omdat de arbeidsmarkt aantrekt. Er zijn simpelweg meer banen. Maar volgens het CBS speelt ook het vertrouwen in de arbeidsmarkt een rol. Mensen die voorheen niet zochten naar werk omdat ze er bijvoorbeeld geen vertrouwen in hadden, zijn dit jaar weer gaan zoeken en vonden snel weer een baan.

Zo vond afgelopen jaar elk kwartaal gemiddeld 23 procent van de werklozen een baan. Dit percentage ligt hoger dan in 2013, toen 19 procent van de werklozen een baan vond, maar is nog niet zo hoog als in de periode 2007–2008 toen dit percentage met 29 procent op zijn hoogst was.