Hof: provincie mag fusie Groningen en Haren doorzetten

De provincie Groningen mag doorgaan met de fusie van de gemeente Groningen en de gemeente Haren. Dat heeft het Hof in Leeuwarden dinsdagmiddag besloten in een hoger beroep dat was aangespannen door het Burgercomité Haren tegen de provincie Groningen. De rechter achtte zichzelf niet bevoegd om in te grijpen in de procedure van de herindeling. Dat is namelijk een wetgevingsproces, en daar gaan het parlement en de regering over.

Met de uitspraak wordt een eerder vonnis van 2 december 2016 bevestigd. Ook toen werden de bezwaren van het Burgercomité afgewezen, waarna besloten werd tot een hoger beroep.

De stichting Burgercomité betoogt dat de provincie de herindeling - waar ook de gemeente Ten Boer aan meedoet - eenzijdig oplegt, zonder dat de Harenaren daarmee hebben ingestemd. Dat zou volgens het Comité opgenomen moeten worden in een negatief herindelingsadvies. Driekwart van de inwoners van het dorp ten zuiden van Groningen was in een referendum tegen de herindeling. Ook de gemeenteraad is tegen het plan. Volgens de provincie is de herindeling echter noodzakelijk omdat een zelfstandig Haren financieel onhaalbaar is.

Verzet

De laatste jaren groeide het verzet in het stadje, dat bekend staat als het ‘Wassenaar van Groningen’. De ongeveer 19.000 inwoners voelden er niks voor om bij de grote stad te gaan en de gemeenteraad ontwikkelde zelf een bezuinigingsplan waarmee zelfstandigheid haalbaar zou zijn. In NRC schreef lid van het Burgercomité Gustaaf Biezeveld in een ingezonden brief dat men “Groot-Groningen” probeerde te creëren en dat er geen oog was voor de wensen van de Harenaren. Biezeveld reageert teleurgesteld op de uitspraak:

“Helaas heeft het Hof geen kans gezien om in een tijd waarin bij het overheidshandelen de rechtsbescherming onder steeds grotere druk staat, een oordeel te geven over het handelen van een provincie die het niet zo nauw neemt met het recht bij het streven naar politiek gewenste resultaten.”

Het Burgercomité zegt zich te beraden op verdere stappen.