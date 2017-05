Hof: veroordeelde mag vergeten worden in Google

Het gerechtshof in Den Haag heeft dinsdag geoordeeld dat een veroordeelde man vergeten mag worden in Google. Het is voor het eerst in Nederland dat een gerechtshof dat standpunt inneemt.

Het hof oordeelde dat Google bijzondere persoonsgegevens verwerkt door webpagina’s met zulke gegevens te indexeren. Onder bijzondere persoonsgegevens valt informatie over bijvoorbeeld seksuele geaardheid, ras of geloof, maar ook strafrechtelijke gegevens. Google heeft geen wettelijke basis om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verwerken, zei privacy-onderzoeker Frederik Zuiderveen Borgesius eerder tegen deze krant.

Google schrijft op zijn site op verzoek links te verwijderen over verdenkingen die hebben geleid tot vrijspraak. Bij veroordelingen is dat anders. Een Franse priester vroeg bijvoorbeeld aan Google of zoekresultaten over zijn veroordeling voor het bezit van kinderporno konden worden verwijderd, maar de zoekmachine wees het verzoek af.

De Rotterdammer die dinsdag door het hof in het gelijk is gesteld, werd in 2012 in Londen veroordeeld tot een taakstraf en boete vanwege verboden wapenbezit. De man – werkzaam als advocaat – had tijdens een stapnacht dreigend gezwaaid met een machete die hij na een ruzie uit zijn hotelkamer had opgehaald. Een lokale blogger deed op de site ‘Square Mile News’ verslag van de zitting en noemde de man bij zijn volledige naam, waardoor de veroordeling in de zoekmachine Google terechtkwam.

Het hof volgt met de uitspraak de lijn van de rechtbank Rotterdam, die vorig jaar al oordeelde dat de advocaat - werkzaam binnen het ondernemingsrecht - geen rol speelt in het openbare leven en dat zijn veroordeling daarom ‘vergeten’ mag worden.

Sterker tegen Google

“De uitspraak van het hof betekent dat verdachten of veroordeelden in de toekomst sterker komen te staan als ze Google vragen om zoekresultaten niet meer te tonen”, zegt Otto Volgenant, advocaat bij Boekx Advocaten in Amsterdam. Toch is het volgens de advocaat niet zo dat een verdachte of veroordeelde vanaf nu altijd uit zoekresultaten gewist mag worden.

“Het hof laat een beetje ruimte om het vergeetrecht niet toe te passen”, zegt ook Stefan Kulk, die zich aan de Universiteit Utrecht bezighoudt met het recht om vergeten te worden. “Het moet dan gaan om ‘bijzondere gevallen’ waarin ernstige misdaden zijn gepleegd door publieke figuren. Dan heeft het internetpubliek namelijk wel recht op toegang tot de informatie.”

Drie jaar geleden oordeelde het Europese Hof van Justitie dat Google een ‘gegevensverwerker’ is die zich aan Europese privacy-wetten moet houden. Daardoor kwam er een ‘vergeetrecht’: mensen kunnen met een formulier aan Google of andere zoekmachines vragen om bepaalde links weg te halen. Inmiddels heeft Google al bijna 33.000 verzoeken ontvangen uit Nederland. Van de gewraakte url’s haalde Google 43 procent weg. De zoekmachine kijkt naar het publieke belang van een bepaalde link. Zaken als internetpesten of wraakporno worden weggehaald, terwijl negatief nieuws over politici over het algemeen blijft staan.